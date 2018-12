Čelno sta trčila

10.12.2018 | 07:00

Včeraj ob 13.38 uri sta v naselju Slatnik v občini Ribnica čelno trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulatorja in mesto trčenja posuli z absorbentom. Eno poškodovano osebo so gasilci prenesli v reševalno vozilo. Reševalci ZD Ribnica so osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA ,izvod Sela, Coklovca.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČINE na izvodu 2.OBČINE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 8.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI STRAŽI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju transformatorskih postaj Okrog med 7.45 in 10.30 uro ter Vinji vrh Kal, Lontovž, Svinjsko vas in Srednik med 11.20 in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Krajna brda in Krajna brda 2 med 8. in 11. uro.

M. K.