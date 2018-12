Natečaj učencev za spominek šole

10.12.2018 | 09:45

Semič (Foto: TIC Semič)

Semič - Da ima Semič s svojo bogato kulturno in naravno dediščino veliko za ponuditi, se zavedajo tudi na domači osnovni šoli Belokranjskega odreda, saj domači kraj in njegove znamenitosti redno vključujejo v šolske dejavnosti, jih spoznavajo, raziskujejo ter se povezujejo z ljudmi, ki jim znajo predstaviti še več o tradiciji in lepotah, ki jih obkrožajo. Da bi iz vsega tega dobili tudi pravi simbol, je šola razpisala natečaj učencev za spominek šole, so sporočili iz semiškega TIC-a.

Želijo si, da bi ta spominek združeval bogato kulturno in naravno dediščino s pripadnostjo vsakega okolju, v katerem živijo, in šoli, ki predstavlja velik del njihovega vsakdana. Spomine za natečaj bodo od učencev sprejemali do 15. februarja prihodnje leto, razglasitev rezultatov pa bo javna, in sicer 24. aprila.

M. Ž.