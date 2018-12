Obujeni trebanjski pevski zbor navdušil s krstnim nastopom

10.12.2018 | 11:55

Del Mešanega pevskega zbora Leo Fortis Trebnje

Zborovodja Fernando Pablo Mejiás

Sinoči je nastopil tudi Trebanjski oktet

Trebnje - V Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje se je sinoči premierno predstavil na novo ustanovljeni mešani pevski zbor Leo Fortis Trebnje, ki ga vodi priznani zborovodja Fernando Pablo Mejiás. Zbrane so navdušili z ubranim petjem, večer pa so z nastopom popestrili tudi člani Trebanjskega okteta, ki so uvodoma ogreli številne poslušalce.

Pred leti je v Trebnjem že uspešno deloval komorni zbor, ki pa je pred dvajsetimi leti zamrl. Že kar nekaj časa je zorela ideja, da bi znova obudili pevski zbor, k sodelovanju pa so povabili Mejiása, ki je vodil več slovenskih zborov, med drugim je desetletje vodil tudi Mešani pevski zbor Pomlad iz Novega mesta. Kot pravi predsednik MePZ Leo Fortis Žan Ograjšek, so poleti pripravili več avdicij, na katere je je prišlo kar precej pevcev in pevk. »Bilo je veliko zanimanja, da se pevski zbor v Trebnjem ponovno obudi. V kraju je sicer precej manjših pevskih skupin, mešanega zbora pa ni bilo,« je pred nastopom povedal Mejiás. Na koncu se je izoblikovala skupina več kot tridesetih pevcev in pevk z različnim predhodnim pevskim znanjem. »Ena tretjina ima izkušnje že iz prejšnjim zborov, ostali pa malo manj. To pomeni, da nas čaka kar precej dela, a lahko rečem, da smo od septembra, ko smo ustanovili zbor, naredili že velik korak naprej,« je še dodal zborovodja.

Številni poslušalci so sinoči z velikim zanimanjem prisluhnili njihovemu krstnemu nastopu. V prvem delu so zapeli nekaj ljudskih pesmi, v drugem pa so iz njihovih ust zazvenele tudi nekatere tuje skladbe. Kot je povedal Ograjšek, so se za premierni nastop intenzivno pripravljali, po novem letu pa bodo naredili tudi bolj podroben načrt dela za naprej. Zbor deluje v okviru Kulturno umetniškega društva TIA.

Kdor je včeraj zamudil njihov koncert, jih bo lahko znova slišal 28. oktobra, ko bodo kot gostje nastopili na tradicionalnem novoletnem koncertu v telovadnici Osnovne šole Trebnje, ki ga prirejata Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažoretke.

Besedilo in fotografije: R. N.

