Za srečne tačke zbrali skoraj dva tisočaka

10.12.2018 | 10:50

Cveto Šali in Bort Ross (Foto: I. V.)

Vesna Plavec (na desni), predsednica Društva za zaščito živali Novo mesto, je bila zadovoljna z odzivom glasbenikov in obiskovalcev dobrodelnega večera.

Novo mesto - Društvo za zaščito živali Novo mesto je s pomočjo glasbenih prijateljev priredilo dobrodelni koncert 'Novo mesto za srečne tačke'. V petkovem večeru so na oder v hostlu Situla stopili Marijan Novina, Bort Ross, Cveto Šali, Gregor Strasbergar iz skupine Mrfy, Špela Cesar, skupina Deadly Smile, Jernej Zoran in Tretji kanu z Anjo Pavlin, ki je bila tudi pobudnica dogodka.

Prav vsi so se z veseljem odzvali povabilu društva in nastopili na prvem takšnem dobrodelnem koncertu novomeškega društva, z vrsto svojih artiklov in rokodelskih izdelkov pa so dogodek podprli številni domači ustvarjalci in ustvarjalke, tako da so članice društva poleg zbiranja prostovoljnih prispevkov priredile še bogat srečelov in tiho dražbo. Program je povezoval Rado Trifkovič.

“Smo prijetno utrujeni, malce neprespani, predvsem pa zadovoljni in srečni. Srečk je zmanjkalo že precej pred koncem glasbenega dela in vsi izdelki tihe dražbe so našli novega lastnika. Skupaj smo zbrali 1769 evrov, s katerimi bomo oskrbeli kar nekaj tačk in tako vsaj za nekaj časa lažje zadihali,” je danes povedala predsednica društva Vesna Plavec in nadaljevala: “Zato bi se v tem trenutku še enkrat radi iz srca zahvalili vsem nastopajočim na koncertu, vsem donatorjem izdelkov za srečelov in dražbo, hostlu Situla, Anji Pavlin kot glavni pobudnici in vsem ostalim, ki so kakorkoli drugače prispevali k uspehu dogodka. Vabljeni, da na naši facebook strani v albumu ‘K srečnim tačkam so pripomogli’ pobrskate med fotografijami vseh, ki so prispevali svoj košček sestavljanke v to čudovito sliko.”

Društvo je bilo po njenih besedah prijetno presenečeno nad dobrim obiskom. “Uspelo je nam, mnogim malim ljudem, brez inštitucij le s srčnostjo in z dobro voljo. Ta večer je bil lep dokaz, da pravi ljudje skupaj lahko premikajo gore! Vsem sodelujočim še enkrat hvala, ker ste nam pomagali napisati zgodbo srečnih tačk, mahajočih repkov in polnih trebuščkov,” je še dodala.

M. M., foto: I. V.

