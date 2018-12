65 let ZPM Krško: Humanitarni vse leto

10.12.2018 | 16:30

Predsednik ZPM Krško Vinko Hostar in predsednica ZPM Slovenije Darja Groznik pred slovesno akademijo ob 65-letnici, ki so jo nedavno pripravili v Domu XIV. divizije na Senovem. (Foto: B. B.)

Senovo, Krško - Zveza prijateljev mladine (ZPM) Krško je s slovesno akademijo na Senovem nedavno praznovala 65 let delovanja. Ob tej priložnosti je predsedniku Vinku Hostarju in približno 150 aktivnim prostovoljcem čestitala tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik.

Po besedah predsednika Hostarja sodi ZPM Krško med največje v Sloveniji. Tako po številu včlanjenih društev, teh je 11, kot po številu aktivnih prostovoljcev, nazadnje pa tudi po finančnem prometu, saj sta pred njo le še ljubljanska in mariborska zveza. Največ dela imajo na humanitarnem področju, kjer je po besedah predsednika tudi vse več potreb. »Vse več je družin, ki potrebujejo pomoč. V program Botrstva je na našem območju vključenih 92 otrok, ki jim redno pomagamo z živili, obleko, plačilom kake šolske položnice in podobno. Za to skrbijo naši trije zaposleni,« pripoveduje Hostar.

Zelo pomemben je tudi program letovanja v Nerezinah na otoku Lošinj, kjer ima ZPM Krško 14 hišk s 130 posteljami in kamor vsako poletje v petih terminih odpeljejo med 500 in 600 otrok. Za 250 otrok z zdravstvenimi težavami večino stroškov letovanj krije ZZZS, za letovanje socialno ogroženih otrok pa zbirajo denar prek programa Pomežik soncu. Vsako leto se letovanja udeleži tudi nekaj samoplačnikov, poleg tega pa občina Krško brezplačno letovanje omogoča tudi vsem šestošolcem v občini.

V zadnjih sedmih letih, odkar je vodenje ZPM Krško prevzel Hostar, je zveza obnovila vseh 14 počitniških hišk v Nerezinah, za kar je odštela približno 350.000 evrov, letos pa se bo lotila še kuhinje in jedilnice, ki pa sta tako velik zalogaj (približno 150.000 evrov), da bo treba dela in stroške razdeliti vsaj na dve leti. Delno jim pri obnovi pomaga občina Krško, del sredstev pa skozi ceno letovanja zagotovijo sami.

Najprepoznavnejši program ZPM Krško je bržkone Veseli december z obdaritvijo dedka Mraza, ki ga v posameznih krajevnih skupnostih organizirajo s pomočjo krajevnih društev prijateljev mladine. Darila, ki jih kupi občina, dobijo vsi predšolski otroci, ZPM Krško pa ob tem poskrbi za razvoz, pakiranje in razdelitev daril, poleg tega za vse osnovnošolce v občini v tem času pripravijo tudi številne predstave.

Zelo razširjen je tudi spomladanski program pustovanja, v okviru Tedna otroka, ki ga pripravljajo oktobra, pa ZPM Krško v sodelovanju s krajevnimi društvi pripravi različne delavnice in v vseh krajevnih skupnostih v tem tednu postrežejo tudi z otroško predstavo.

Že sedem let ZPM Krško skrbi za TOM telefon, kjer posebej za ta namen izobraženi prostovoljci, največkrat so to učitelji, nudijo svetovanje otrokom in mladostnikom v stiski. To je edini takšen program na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine.

Za tiste, ki radi ustvarjajo, je zanimiv tudi projekt Evropa v šoli, v sklopu katerega izvajajo natečaje z likovnega, literarnega in fotografskega področja, tu pa so še Dan za spremembe, Teden družine, Otroški parlament in še cela vrsta drugih programov, s katerimi v ZPM Krško skrbijo, da jim dela v dobro otrok nikoli ne zmanjka.

Članek je objavljen v aktulani številki Dolenjskega lista z dne 6. december.



B. Blaić