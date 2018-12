Z dobrim upanjem v nov mandat

10.12.2018 | 13:45

Župan Ladko Petretič je nagovoril občinsiki svet. Levo Bojan Trampuš, desno Melita Skušek. (Foto: M. L.)

Za spomin z ustanovne seje (Foto: M. L.)

Začetno ogrevanja na ustanovni seji (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Poslušajte se in bodite poslušani, je predsednik občinske volilne komisije Bojan Trampuš rekel na nedavni ustanovni seji kostanjeviškega občinskega sveta ob svojem poročanju o izidu nedavnih volitev v občini Kostanjevica na Krki.

Potem ko je prisegla deseterica članov občinskega sveta in novi in dosedanji župan Ladko Petretič, so se vsi ti tudi podpisali v mestno knjigo. Petretič je na seji po uradnem prevzemu županske funkcije dejal, da je bil zadnji mandat zelo težak. Izrazil je upanje, da bodo svetniki tega sestava delovali tvorno. Predvsem je na vas, je poudaril, da znova medsebojno povežete občane, potem ko so jih v zadnjem obdobju nekateri namenoma razdelili in med seboj sprli.

V prvem delu seje je bila predsedujoča Melita Skušek. Sem edina ženska v občinskem svetu, ampak upam, da bo v njegovem delovanju čutiti žensko energijo, je rekla Skuškova.

Na seji so med drugim imenovali komisijo za mandatne zadeve, volitve in imenovanja in za njenega predsednika izvolili Roberta Zagorca.

M. L.

