Na prehodu za pešce povozila peško

10.12.2018 | 15:15

Foto: Arhiv DL

V Brežicah se je včeraj okoli 10.30 zgodila prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PP Brežice je 65-letna voznica avtomobila peljala iz smeri Brežic proti Trnju in na prehodu za pešce spregledala in trčila v 66-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Huje poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Pijan povzročil nesrečo

Policisti PP Krško so bili v soboto nekaj pred 7. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med krajema Pleterje in Zdole. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 44-letni voznik avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 43-letna voznica. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in zaradi vožnje pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomil v počitniško hišo

V kraju Zavratec na območju Sevnice je med 4. in 7. decembrom nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel akumulator ter več kosov pohištva in opreme. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov.

Oropali dve zidanici, iz štirih objektov pa odnesli ničesar

V okolici Sevnice so med 30. novembrom in minulo soboto neznanci vlomili v dve zidanici in odnesli štiri motorne žage, kosilnice, električno ročno orodje in suhomesnate izdelke. Vlomili so še v štiri objekte, iz katerih pa niso odnesli ničesar. Škode je za okoli 4500 evrov.

Vlomil v poslovne prostore

V noči na nedeljo je v Trebnjem nekdo vlomil v poslovne prostore. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Ob denar in nakit

V Novem mestu je neznanec med 5. in 7. decembrom izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata na terasi vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Zasegli ukraden Range rover

Na mejni prehod Obrežje je v petek na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik Range roverja nemških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Pri preverjanju dokumentov vozila in številke šasije so odkrili nepravilnosti, kasneje pa ugotovili, da je bil avtomobil v juniju 2018 ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli, 51-letnemu vozniku iz Romunije pa odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Prijeli devet tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini krajev Božakovo, Učakovci in Svržaki izsledili in prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenih policijskih postopkih so državljana Alžirije odpeljali v azilni dom, štiri državljane Maroka, dva državljana Alžirije in dva državljana Eritreje pa so vrnili hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.