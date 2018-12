Bregačevi razmišljajo celo o tožbi županje Krnčeve

10.12.2018 | 18:10

Bregačeva družina je prizadeta: oče Tone, mama Štefka, hčerka Maruša.

Šmarješke Toplice - Županja Bernardka Krnc je po drugem krogu županskih volitev v javnosti izpostavila vprašanje volitev opravilno nesposobnih volivcev, na kar se je nanašal tudi eden od njenih ugovorov na občinsko volilno komisijo, ko naj bi v imenu prizadetega otroka na volišču v Šmarjeti volil njegov oče. Na televizijski oddaji Tarča je dejala, da je šlo pri tem za kršitev človekovih pravic in zlorabo v politične namene. Ugovor je bil sicer zavrnjen, a v javnosti je sprožil polemiko, še zlasti, ker je dejala, da bo treba na »tem področju absolutno spremeniti zakonodajo«.

Uroš Bregač s sestro Marušo (Foto: osebni arhiv)

Ostro se je na te izjave odzvala družina hendikepiranega fanta, ki ga Krnčeva sicer ni imenovala z imenom in priimkom, a sami so se tu prepoznali, saj je menda županja dejala, da gre za njenega soseda.

Gre za družino Bregač iz Brezovice pri Šmarjeških Toplicah, ki je na popoldanski novinarski konferenci predstavila dogajanje in izrazila prizadetost in ogorčenje nad tako izjavo županje. Od Krnčeve zahtevajo javno opravičilo in da odstopi kot županja. "Z odvetniki se posvetujemo, saj razmišljamo tudi o možnosti ovadbe zoper čast in dobro ime,« je dejal Tone Bregač, oče in skrbnik 36-letnega prizadetega sina Uroša. Da jih je to izključevanje njihovega sina zelo prizadelo, sta potrdila tudi njegova mama Štefka in sestra Maruša.

V občini je nekaj dni pred volitvami v Beli Cerkvi zelo vroče med občani...

Oče in sin skupaj na volišče

Tone Bregač je opisal, da sta z invalidnim sinom, ki je vpisan v volilni imenik in je prejel tudi volilni listič, skupaj odšla na volitve, kot to dovoljuje zakon, volila sta skupaj.

Tone Bregač

»Sin je sam obkrožil številko na glasovnici, jaz sem jo oddal. Lahko pa bi volil tudi jaz. Tako sva storila tudi v prvem krogu, pa to takrat ni nikogar motilo. Vedno gre na volitve in ve, kaj se dogaja. Nimam besed, da se je županja spustila na tako šibke osebe. Njeno početje je nemoralno in nelegitimno, pravna pot pa bo pokazala, da je najverjetneje tudi nezakonito,« je dejal Urošev oče in omenil še nedopustno poizvedovanje županje v Varstveno-delovnem centru Novo mesto po zdravstvenem stanju enega od varovancev, torej po njegovem sinu Urošu. Kot je izjavila direktorica Romana Trpin, gre za nedopustno poseganje v pravice posameznika, zato ji teh informacij ni dala. Meni, da bi županja morala poznati svoje pristojnosti.

Županja: gre za politični konstrukt

Županja Bernardka Krnc

Županja Bernardka Krnc vztraja pri mnenju, da je neupravičeno, da so hendikepirane osebe zlorabljene v politične namene. »Družino dečka poznam in spoštujem in s težkim srcem sem podala ugovor OVK, a v to sem bila prisiljena. Žalostno je, da bi o izidu županskih volitev odločale takšne osebe, na kar me je opozoril sosed. Namesto dečka, ki ne govori in ne piše, komunikacija z njim je otežena, je volil oče, tako so mi povedali na volilnem odboru,« je med drugim danes pojasnjevala medijem ter povedala, da je za ta primer izvedela iz pisma, ki ga je na občino poslal volivec iz tabora njenega tekmeca Marjana Hribarja.

»Če bo do tožbe prišlo, se bom pač morala odzvati. Poiskala bom vsa pravna sredstva. Sama nikoli nisem govorila o imenu, družina se je sama izpostavila,« je poudarila Krnčeva ter dodala, da gre za politični konstrukt in zlorabo hendikepiranega volivca, vse pa je naperjeno zoper njo in njeno kandidaturo, da se diskreditira njeno dobro delo in vpliva na izid volitev.

Omeni tudi, da ni nepomembno, da je Bregač privrženec županskega kandidata Marjana Hribarja in v njegovem volilnem štabu, a ta odgovori, da tu ne gre za nobeno politiko: "Gre le za našega sina in njegove pravice."

Volilno pravico odvzame le sodišče

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): Ciril Redek, izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, Valerija Bužan, Tone, Štefka in Maruša Bregač.

Novinarske konference sta se udeležili tudi predsednica skupščine Socialne zbornice Slovenije dr. Valerija Bužan, ki je dejala, da je žalostna, da se je prav danes, na dan človekovih pravic, v Sloveniji odprla razprava na to temo, in predstavnica društva Polžek dr. Annmarie Gorenc Zoran, tudi šmarješka občanka, ki je dejala, da je osebno zelo ogorčena nad izjavo kandidatke za županjo Krnčeve, ki je podvomila v volilno pravico hendikepiranih. »Volilna komisija ali kdo drug ne more preprečiti, da kdo ne bi volil. To lahko stori le sodišče,« je dejala, ter prebrala pisno mnenje profesorja mariborske pravne fakultete prof. dr. Jurija Toplaka.

Celo policija je prišla naokrog.

Ta je zapisal, da imajo v Sloveniji volilno pravico vsi polnoletni državljani, in to ne glede na morebitno telesno, intelektualno, psihosocialno ali kakšno drugo invalidnost. Med drugim je poudaril, da ima invalid pravico, da glasuje sam ali s pomočjo svojih bližnjih ali drugih oseb, ki jih sam izbere.

Pred novinarsko konferenco - vodila jo je Patricija Šašek - se je pred šmarješkim gasilskim domom zbrala skupina kakih dvajsetih občanov, ki je bila ogorčena, da jim organizatorji niso dovolili prisostvovati srečanju z novinarji. Ta dom smo gradili krajani, pa vanj nimamo vstopa, to je sramota, je bilo med drugim slišati. Stanje je prišla preverit celo policija, a ni imela nobenega dela.

V priponki je izjava prof. dr. Jurija Toplaka.

DODATEK 11.12. ob 12.15

V priponki opravičilo županje Bernardke Krnc družini Bregač.



Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (8) 1d nazaj 11 (12) (1) (12)(1) Oceni Jožko Dobrobiti demokracije - volilna farsa ! Komentar ne gre to za obravnavana kandidata, ki ju tako in drugače, ne poznam. Najprej kaj naj bi bil namen volitev: izvoliti kandidata, ki naj bi bil po mnenju vsakega, ki ima volilno pravico in ki je sposoben presoditi, odločiti kdo je bolj usposobljen za ta položaj. Poudarek: sposoben presoditi ! Dokaj zahtevna naloga, ki pa je ne more ustrezno opraviti nekdo, ki nima osnovnih znanj in posledično ne zmore ustrezno presoditi okoli te zahtevne naloge. Torej o tem kdo je sposoben voditi občino, odločajo lahko tudi povsem nekompetentne osebe. Da bodo volitve privedene čisto farso, ta način podpira celo zakonodaja in najvišji predstavniki tretje veje oblasti. Zdravo razumsko nedojemljivo ! Na splošno gledano, ne samo v teh lokalnih volitvah, o tem kdo bo vodil državo, nas zastopal v Bruslju, sprejemal zakonodajo, predstavljal v svetu, na ostalih volitvah lahko odločajo tudi osebe, ki za to v nobenem primeru niti pod razno, niso usposobljene za to odgovorno nalogo. In smo kjer smo in še slabše bo. Treba pa si je postaviti vprašanje, komu to odgovarja in kdo to podpira, ker ta, ki to dovoljuje, ne dela v dobrobit države in njenih državljanov ! 1d nazaj –1 (1) (2) (1)(2) Oceni True Truic g. Jožko, pritisnil sem vam "podpiram". Vas pa hkrati povprašam : kaj menite a so v Nm primeru tudi volile "kompetentne osebe" , ter izvolile sedanjega župana s 65 % demokratično večino ?Samo vprašam.... Demokracija marsikatero zlo opere, ki sicer ne bi moglo obstati ...revolucija/ vojne ga pa po tem očisti:) opere...in tako v krog..zgodovina se ponavlja. Jing /jang sta del ENEGA kroga, tako kot zlo in dobro. Zato se prepletata in izmenjujeta....zakon kozmosa. Ali po domače : za dežjem pride somce in obratno. Vedno. Lp 12h nazaj Oceni Jožko Pozdravljeni ! O aktualnem županu MONM, razen "baba rekla-baba kazala", ne vem skoraj ničesar, tako da ne bi bilo pristojno podajati kakršne koli zaključke z moje strani. Ni neposredno udeležen v nekih mojih dokaj neugodnih težavah, ki jih imam z občinsko birokracijo, ki pa pač dela po zakonodaji, za katero pa vidimo kakšna da je. Posredno opažam marsikaj, vendar konkretnih info nimam in ne morem soditi. Lahko pa mimogrede navržem pogovor, ki sem mu bil priča na Glavnem trgu v predvolilnem času, ko je situiran gospod, po pogovoru sodeč svetovljan, izjavil, "da mu je tale Macedoni čedalje bolj všeč" ... !!? ... Kar se pa drugega tiče in nima neposredne veze s to temo volitev pa menim, da ni treba klicati hudiča, ker on sam pride. Spoznanje je toliko večje, kolikor v realnosti prenesemo dobrega in obenem slabega in to uspemo izenačiti, vendar iz svojih izkušenj lahko meritorno rečem, da se s tem ni za igrati. Padec je vedno tako globok, kolikor je bil vzpon (pre)visok. 11h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni True Truic Pozdravljeni, hvala za odgovor, sem sicer pričakoval celo ekspertizo na mojo repliko:) No, ne glede , prav zanimivo je spoznanje da ravno ti "gospodje - svetovljani", kar jih premore NM, vedo o dotičnem v javnosti bore malo pokomentirati, za ovinkom pa sledi cel ekspoze na temo njegovega dela in osebnosti...z vašo zaključno mislijo se pa še kako strinjam. Vsaka akcija ima svojo reakcijo, večja kot je- večja bo reakcija:) Slej kot prej... tiha uzurpacija mesta na vseh področjih, z veščo lokalno manipulacijo- je obrodila sadove. To je dejstvo. Kot je tudi dejstvo da bo to nekdo recipročno moral plačati nekoč- v razmerju kot ga navajate ... se strinjam. Lp, 11h nazaj 3 (5) (2) (5)(2) Oceni reziser Torej če razumem true truic trdi, da je 65% novomeščanov, ki so demokratično zvolili oblast, umsko prizadeta in tako ne bi smal imeti volilne pravice, volili bi lahko samo tisti, ki se pišejo Kobe ali Muhič, drugače misleči so hendikepirani in ne bi smeli imeti volilne pravice...pa dej tip skrij se pod kamen :) 11h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni True Truic In stisnil sem vam še en" podpiram" na vaš prvi komentar:) 6h nazaj Oceni Jožko Sem že nameraval končati, vendar sem se spomnil še enega dogodka, ki mi je bil, zame osebno, zanimiv. V pristojnem komentarju sem pred meseci, pravzaprav ne tako daleč nazaj, komentiral opustitev prisotnosti aktualnega župana na nekem dogodku, na katerem so razen njega, bili prisotni prav vsi aktualni in celo ex kapoti tega okolja in tudi še nekoliko dlje. Prav zanimivo jih je bilo videti tako zbrane :-) ... Posledica: komentar je bil izbrisan in po tem času je na tem in sosednjem portalu, bila potrebna prijava. Meni to odgovarja. Nekatere "komentarje" je bilo do tedaj, resnično težko brati brez higijenskih predpriprav. Vsaka stvar je za nekaj dobra ... :-) 41m nazaj Oceni reziser Jožko =true truic oz. vprašanje koliko računov imaš lahko? Preglej samo prijavljene komentatorje