Zadnjo minuto brez sreče in naklonjenosti sodnikov

10.12.2018 | 22:00

Tim Osolnik tokrat ni dosegel točke, je pa kot običajno veliko postoril v obrambi. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke nocoj v dvorani Leona Štuklja niso izkoristili priložnosti za pomembno zmago, ki bi jih vsaj začasno odmaknila z dna lestvice. Tekmo s Cibono, ki je odločala o zadnjem mestu na lestvici jadranske lige, so začeli slabo, a so se še pred koncem polčasa vrnili v igro in v končnico vstopili poravnani.

Po začetnem otipavanju, ko je Krka po dveh minutah vodila s 7:6, so se gostje iz Zagreba razigrali, povedli in hitro začeli višati razliko, ki je malo pred koncem prve četrtine že znašala trinajst točk (22:35) in tako je ostalo vse do sredine druge četrtine, ko so končno zalegla opozorila s Krkine trenerske klopi, naj vendarle bolj agresivno zaigrajo v obrambi in vodstvo Zagrebčanov se je hitro začelo topiti, ob polčasu pa je Krka že vodila s 50:48 in v vodstvu ostala vso tretjo četrtino.

Sledila je razburljiva zadnja četrtina, ko sta se moštvi ves čas menjavali v vodstvu, poldrugo minuto pred koncem pa sta bili, ko je sicer najboljši strelec Krke Luka Lapornik zadel trojko, poravnani pri 88 točkah. Pomembna zmaga je bila na dosegu roke, a je stvar že v naslednjem napadu s trojko za novo vodstvo Cibone zapletel Damir Markota, na sceno pa so tedaj stopili tudi sodniki, ki že prej niso imeli najbolj enakega kriterija do obeh moštev, medtem ko so gostom nekaj napak spregledali, jih Novomeščanom niso, še slabše, začeli so dosojati nešportne osebne napake in Zagrebčani niso prišli le do zmage, ampak so si ob tem tudi izboljšali koš razliko.

Krka je s tem porazom v krogu štirih moštev s po tremi zmagami in sedmimi porazi zdrsnila na zadnje mesto lestvice jadranske lige, s katerega se lahko pomakne višje že v naslednjem krogu, ko bo v nedeljo popoldne gostovala pri ljubljanski Olimpiji, ki je do sedaj zbrala prav toliko točk kot Krka.

Krka : Cibona 90:100 (25:35, 50:48, 72:71)

Krka: Marinelli 6, Škedelj 3 (1:2), Bratož 16 (10:11), Cinac 8 (2:2), Đapa 7 (4:4), Fifolt 2, Balažič 11 (2:4), Lalić 12 (2:4), Lapornik 25 (4:4).

Cibona: Bilinovac 7 (1:1), Uljarević 7 (0:2), Bundović 5 (0:1), Gilbert 5 (1:2), Novačić 8 (1:2), Rozić 7 (1:1), Ljubičić 9, Raley Ross 11 (0:1), Markota 20 (4:9).

Prosti meti: Krka 25:31, Cibona 29:35.

Met za tri točke: Krka 9:29 (Lapornik 5, Balažič 3, Đada), Cibona 9:22 (Markota 4, Rozić, Novačić, Gilbert, Ljubičić, Bilinovac).

Osebne napake: Krka 33, Cibona 29.

Pet osebnih: Cinac (40.).

Lestvica: 1. Crvena zvezda 20, 2. Budućnost 18, 3. Mega Bemax 17, 4. Cedevita 16, 5. Partizan 15, 6. FMP 14, 7. Igokea 14, 8. Cibona 14, 9. Petrol Olimpija 13, 10. Mornar 13, 11. Zadar 13, 12. Krka 13.

I. Vidmar

Galerija