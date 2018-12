V štedilniku je brnelo

11.12.2018 | 07:00

Minulo noč ob 0.50 uri se je v Selih pri Dolenjskih Toplicah, občina Dolenjske Toplice, v štedilniku v kuhinji stanovanjske hiše pojavilo brnenje. Gasilca PGD Podturn sta zaprla plin, izključila štedilnik in pregledala okolico. Do požara ni prišlo.

Včeraj ob 7.24 so na Cesti 4. julija v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 6:00 do 6:45 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRSKA;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA NM;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS;

- od 9:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGA POGANCI;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP CEROVEC PRI SMOLENJI VASI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI, izvod Križan.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kare 12 med 8.30 in 10.30 uro ter Spodnji Grič zaklonišče med 11.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Orle, Dedna gora in Brod Sevnica izvod bencinska črpalka med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Podgorje Okrog med 9. in 13. uro.

M. K.