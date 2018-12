Proizvodne linije v Pekarni Grosuplje po eksploziji znova delujejo

11.12.2018 | 08:00

Tako je izgledalo v Pekarni Grosuplje po požaru. (Foto: Radio Zeleni val, arhiv DL)

Grosuplje - V Pekarni Grosuplje, kjer je konec novembra prišlo do eksplozije in požara, ki sta začasno zaustavila proizvodnjo, so odpravili posledice nezgode in v nedeljo testno zagnali proizvodne linije, so za STA sporočili iz družbe Don Don, ki ima v lasti grosupeljsko pekarno. Izdelke bodo kupcem začeli dobavljati v teku tega tedna.

V Don Donu so pojasnili, da so se v pekarni po nezgodi 28. novembra, do katere je prišlo zaradi plina, intenzivno lotili sanacije, da bi proizvodnjo čim prej spet zagnali.

Po nedeljskem testnem zagonu proizvodnih linij naj bi prve izdelke zamrznjenega programa kupcem dostavili jutri, v četrtek pa bodo na trgovskih policah že tudi izdelki iz svežega programa. Pekarna Grosuplje izdelke dobavlja tako velikim centrom trgovcev Mercator, Spar in Tuš kot trgovinam na bencinskih servisih.

Ocene škode, ki je nastala ob eksploziji in v kateri je bilo sedem oseb lažje poškodovanih, v podjetju še nimajo. So pa pojasnili, da je pretežni del škode nastal na stavbi, medtem ko so bili stroji in naprave potrebni predvsem temeljitega čiščenja, je poročala STA.

M. Ž.