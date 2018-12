Kdo pravi, da nihče ne ukrepa? Nam je uspelo v nekaj dneh!

11.12.2018 | 14:05

Suzuki je končal na bližnjem travniku.

Sprednji desni del vozila je videti precej poškodovan.

Več kot en mesec je bilo vozilo v grmovju ob cesti, da so mimovozeči mislili, da je nekdo le nekaj trenutkov pred njihovim prihodom zletel s ceste.

Velike Dole, Trebnje - »Kaj takega! Več tednov je že minilo, odkar je pri Velikih Dolah med Žužemberkom in Bičem vozilo s ceste zapeljalo v grmovje. Nihče ga ni odstranil. Na začetku so bile na njem še vidne italijanske tablice, pozneje so izginile. Ljudje, ki se vozijo mimo, mislijo, da se je nesreča naredila nekaj trenutkov pred njihovim prihodom, in se ustavljajo na ovinku, kar je nevarno,« nas je opozoril domačin.

Ko smo šli pogledat, kako je vse skupaj videti na terenu, smo lahko ugotovili, da je nekdo avtomobil že premaknil na bližnji travnik. Na vozilu ni bilo več pnevmatik in nekaterih drugih delov. Domnevamo, da jih je odstranil nekdo, ki je spoznal, da bi lahko z njihovo prodajo zaslužil.

Ne glede na vse skupaj so okoliščine precej bizarne. Da z avtomobilom, ki niti ni star, zapelješ s ceste in ga kar pustiš tam, nato lastniku bližnjega travnika nekdo naredi medvedjo uslugo, ko ga zvleče tja, in bi morebiti razbitina lahko postala njegov problem ... kaj takega se res ne zgodi vsak dan.

Najprej smo se obrnili na PU Novo mesto in izvedeli, da trebanjski policisti vodijo prekrškovni postopek zoper neznanega voznika, ki je bil 16. oktobra ponoči udeležen v prometni nesreči. »Ob ogledu kraja prometne nesreče so policisti ugotovili, da ni bilo vidnih morebitnih poškodb voznika ali potnikov v vozilu, na kraju nesreče pa ni bilo nikogar od udeležencev,« je pojasnila Alenka Drenik s PU Novo mesto in dodala, da je povzročitelj kršil določila zakona o pravilih cestnega prometa, saj o nesreči in okoliščinah ni obvestil policije ali drugih pristojnih.

Ker je vozilo končalo na zasebnem zemljišču, policija nima pristojnosti za odrejanje odstranitve vozila s kraja dogodka, je pa o tem obvestila Medobčinski inšpektorat in redarstvo Skupne občinske uprave Mirnske in Temeniške doline.

»Trenutno izvajamo poizvedbe za ugotovitev lastništva vozila prek Ministrstva za zunanje zadeve, Veleposlaništva Republike Slovenije v Italiji. Po prejetem odgovoru o lastniku vozila bomo tega pisno pozvali, da se izjasni o okoliščinah prometne nesreče in storitve prekrška ter da odstrani z zasebnega zemljišča svoje motorno vozilo,« je dodala Drenikova.

Hkrati s poizvedbo na policiji smo vprašanja poslali tudi na Medobčinski inšpektorat in redarstvo Skupne občinske uprave Mirnske in Temeniške doline, od koder je vodja Brigita Železnik kmalu sporočila: »O problematiki smo bili prvič obveščeni z vaše strani, ko ste nam poslali vaša vprašanja. Glede na ogled lokacije avta in samega vozila, žal, v skladu z našimi zakonskimi pooblastili nismo stvarno pristojni za reševanje te problematike, saj ne gre za zapuščeno vozilo, niti ne za oviro na cestnem svetu. Ne glede na vse pa se bomo aktivno vključili za rešitev nastale problematike in poskušali najti ustrezno rešitev.«

Rešitev se je našla, in to zelo kmalu, kajti tistega vozila v Velikih Dolah nekaj dni po našem posredovanju ni bilo več. Kdo ga je odstranil in na čigave stroške, pa nam ni znano.

Članek je bil objavljen v Dolenjske listu 6. decembra 2018.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

