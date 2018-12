CI s peticijo v podporo zdravnici in koncesiji v Šmarjeti

11.12.2018 | 09:20

V čakalnici ambulante je mogoče dati podpis za peticijo, da zdravnica ostane v Šmarjeti.

Šmarješke Toplice - Civilna iniciativa (CI) Šmarješke Toplice o problematiki zdravstva, ki je nastala 5. novembra, vodi pa jo Jože Fink, je na včerajšnjem delovnem sestanku v gasilskem domu v Šmarjeti predstavila razloge za nastanek in svoja prizadevanja, da splošna zdravnica dr. Irena Vester še naprej dela v ambulanti v Šmarjeti.

Jože Fink

Dotaknili so se tudi odločbe o zavrnitvi pritožbe na odločbo o prenosu zdravstvene dejavnosti na Zdravstveni dom Novo mesto, potem ko je zdravnica podala odpoved koncesije z 31. marcem 2019, a je kasneje odstopila od te svoje odločitve, saj je želela, da se temeljito analizira stanje in najde sprejemljiva rešitev. Občina je zavrnitev izdala 20. novembra.

"CI si je prizadevala, da do te odločbe sploh ne bi prišlo. A zdaj je negativno rešena oz. zavrnjena in v CI se bomo dogovorili, kaj storiti," je dejal Jože Fink ter dejal, da so razočarani, da županja v odgovoru na pritožbo ponovno poudarja zadeve, "ki ne držijo in ne temeljijo na verodostojnih listinah in tako zavaja javnost in CI."

V CI, katere ožji odbor šteje okrog dvajset članov, pristaše pa bodo sedaj zbirali tudi s podpisovanjem peticije za zdravnico, vztrajajo pri znanih argumentih: da je občina Šmarješke Toplice nepovratna sredstva ministrstva za zdravje za ureditev zdravstvene postaje porabila nenamensko, kar po njihovem dokazuje tudi poročilo inšpekcije o proračunu; da so prostori za referenčno ambulanto, ki jih je občina zdravnici uredila pod stopnicami, premajhni in nefunkcionalno povezani z ambulanto; da je treba za splošno zdravstvo zagotoviti ustrezne prostore.

Na delovnem sestanki CI za zdravstvo v občini Šmarješke Toplice (od leve proti desni): Jože Fink, Tone Bregač in Janez Krmc.

Županja Bernardka Krnc pravi, da proračunska inšpekcija, ki je preverjala porabo denarja, kršitev ni ugotovila. "Če bi jih, bi bila proti meni podana kaka kazenska ovadba, pa ni. Do danes proti meni ni bila podana še nobena," pove.

V CI so za podporo zdravnici in za ohranitev koncesije s peticijo že začeli izbirati podpise v čakalnici ambulante. "Če zadeva v nadaljevanju ne bo rešena v tehničnem nivoju ali političnem, ko bodo volitve zaključene, bomo konec marca pristopili tudi k protestnim zborovanjem - po odločbi je konec marca zadnji rok za prenehanje z delom koncesionarke," pravi Fink. V CI sicer pričakujejo drugačno rešitev in dogovor. "Občina ni tako revna, da ne bi bilo mogoče najti nekega prostora ali omogočiti zobozdravnici preselitev iz zdravstvene ambulante na drugo lokacijo, kot je že izrazila željo, da se tu sprosti prostor za zdravico, kar je županja že povedala za medije. Zadeva je tako lahko hitro rešena," meni Fink.

Županja Krneva odgovarja, da je bila odločitev o prenosu programa na zdravstveni dom po odstopu zdravnice koncesionarke pravilna in zakonsko utemeljena, zato je bila pritožba zdravnice zavrnjena, o samem preklicu odstopa od koncesije pa bo odločalo ministrstvo za zdravje. "Ni v pristojnosti župana ali županje niti občinskega sveta, da o tem odloča. Glavno mnenje ima ministrstvo za zdravje, ki mora v skladu z zakonodajo podati pozitivno mnenje"« pravi županja in dodaja, da je občina naklonjena nadaljnjemu sodelovanju in razrešitvi spora.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija



















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 10h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni True Truic Kot je videti je član CI tudi gospod oče omenjenega fanta, ki odloča volitve v Šmarjeških toplicah in sam podpornik Hribarja, če znamo sešteti 2+2 je ta CI v bistvu podpora Hribarju, v tem post volilnem "sporu"? Ali se motim...?:) Preglej samo prijavljene komentatorje