Staršem umrlega 10-mesečnika pogojna zaporna kazen

11.12.2018 | 10:20

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Sodišče je starša 10 mesecev starega otroka, ki je leta 2011 umrl zaradi zapletov po nezdravljeni pljučnici, obsodilo na pogojno kazen leta in enajst mesecev zapora, ki jo bosta odslužila z delom v splošno korist, sta včeraj poročala Delo in Slovenske novice. Starša sta po več let trajajočih sodnih postopkih s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde.

Kot izpostavlja Delo, so javnost o smrti 10-mesečnega dojenčka 9. avgusta 2011 obvestili s policije in iz ljubljanskega kliničnega centra. Zadeva je močno odjeknila v javnosti, saj se je sprva ugibalo, da je dojenček umrl zaradi podhranjenosti in veganstva staršev. Pokazalo se je, da je umrl zaradi obsežne pljučnice in komplikacij, ki so sledile, najbolj pa je razburil podatek, da je bil otrok z visoko izobraženimi starši tudi podhranjen, saj je tehtal le dobrih 3600 gramov. Smrt otroka in razmere v družini so vzeli pod drobnogled kriminalisti, z razmerami v družini, kjer je še pet otrok, se je ukvarjal tudi pristojni center za socialno delo.

Po končani kriminalistični preiskavi je policija starše kazensko ovadila zaradi smrti dojenčka oziroma suma zanemarjanja otroka in surovega ravnanja, krško tožilstvo je po dopolnitvi ovadbe decembra 2011 na sodišče vložilo zahtevo za preiskavo. Sodišče jo je uvedlo junija 2013, končana pa je bila junija 2014, pri čemer je sodišče več kot pol leta čakalo na ugotovitve izvedencev medicinske stroke, povzema Delo.

Tožilstvo je v začetku avgusta 2014 vložilo obtožbo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, češ da dojenčka kljub izraziti podhranjenosti, težavam s kašljanjem in dihanjem ter splošnemu slabemu stanju niso odpeljali k zdravniku. Tožilci so jima očitali še pet kaznivih dejanj zanemarjanja otroka in surovega ravnanja, ki se nanašajo na ostale otroke. Kaznivo dejanje zanemarjanja so videli v tem, da otroci niso imeli izbranega pediatra, starši jih niso peljali na sistematske preglede ter obvezna cepljenja, predvsem pa je bil očitek, da jim niso zagotovili ustrezne in uravnotežene prehrane, potrebne za normalen razvoj. Otroci so imeli vrsto zdravstvenih težav - osteoporozo, nizke vrednosti železa in drugih nujno potrebnih snovi, zastoj v rasti, eden je bil celo izrazito podhranjen ter s hudimi spremembami v možganih zaradi pomanjkanja vitamina B12.

Po opravljenem predobravnavnem naroku je sodišče pravnomočno izločilo nekatere dokaze, čemur je novembra 2015 sledila izločitev predsednika razpravljajočega senata. Spis je prevzel drugi sodnik; ta je v pripravah za glavno obravnavo odredil izdelavo novega izvedenskega mnenja. Zadeva se je še nekoliko zavlekla zaradi nove zahteve obrambe za izločitev dokazov, šele po pravnomočni odločitvi o tem pa so nastopili pogoji na razpis glavne obravnave, povzema Delo.

Novomeško okrožno sodišče konec lanskega oktobra od tožilstva prejelo sporazum o priznanju krivde in ga tudi sprejelo ter v skladu njim staršema izreklo po deset mesecev zapora za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti ter po tri mesece za vsako od petih kaznivih dejanj zanemarjanja otroka in surovega ravnanja. Nato jima je določilo enotno kazen eno leto in enajst mesecev zapora, ki pa so jima jo nadomestili z opravljanjem dela v splošno korist, in sicer s 1400 urami dela, ki sta jih dolžna opraviti v roku dveh let od izvršljivosti sodbe, so potrdili na sodišču, še navaja časnik.

STA