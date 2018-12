Izgubil oblast nad vozilom in trčil v drug avto

11.12.2018 | 11:20

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika pri Gornji Težki Vodi. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 19-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 56-letni voznik. Oba lažje poškodovana udeleženca prometne nesreče so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Vlomil v skladišče podjetja

Na Foersterjevi ulici v Novem mestu je med soboto in ponedeljkom nekdo vlomil v skladiščne prostore podjetja in odnesel udarno kladivo, motorno žago, dve kotni brusilki in električne vodnike. Škode je za okoli 5000 evrov.

Afganistanca sta se skrivala v tovornjaku

Danes ponoči je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila grških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. V tovornem delu so našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.