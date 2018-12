Fotografska razstava Adria smo ljudje

Novo mesto - Začetek prazničnega decembra so v novomeški družbi Adria Mobil obeležili z odprtjem razstave fotografov Branka Čeaka, Jožeta Mačka in Domna Pala z naslovom Adria smo ljudje. Fotografski trojec je širši javnosti predvsem znan po razstavi »(Ne)znana Ljubljana« izpred nekaj let, ki je poseben sloves doživela z objavo serije fotografij v slovenski izdaji revije National Geographic, tokrat pa se je njihovo fotografsko oko ustavilo na zaposlenih v Adrii Mobil, s poudarkom na zaposlenih v proizvodnji, so sporočili iz novomeške družbe.

»Nastala je izjemna serija fotografij, s katerimi so fotografski mojstri zabeležili poseben trenutek v času, ki ni vezan na velike zgodovinske prelomnice in je zato še toliko bolj dragocen,« je v nagovoru ob odprtju dejala generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole.

»V družbi Adria Mobil zaposlujemo že preko 1000 ljudi, 1800 pa jih je zaposlenih v celotni skupini Adria Mobil. Skupaj s celo vrsto prizadevnih adriašev smo v minulih petdesetih letih skupaj poslali na evropske in svetovne trge že preko pol milijona naših produktov za katerimi dejansko stojimo konkretni ljudje - vsak na svojem delovnem mestu, vsak s svojo nalogo, vsak s svojo odgovornostjo za dosego skupnega cilja. Pričujoča razstava je zato predvsem svojevrsten poklon ljudem, adriašem, ki ustvarjajo te produkte – danes in tukaj,« je še dejala Goletova.

Skupaj je na razstavi več kot 200 fotografij različnih formatov, in čeprav se nekatere izmed njih tudi ponovijo, se to zgodi v vedno novi, drugačni kombinaciji s prav tako novo, drugačno zgodbo in novim, predvsem močnim emocionalnim nabojem, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

