Gimpex zmagal na olimpijski progi

11.12.2018 | 15:20

Vir: Gimpex Straža

Straža - Člani Rafting kluba Gimpex Straža po nedavnem uspehu na svetovnem prvenstvu v Argentini tudi na naslednjih tekmah dokazujejo, da sodijo v sam svetovni vrh. Minuli konec tedna straška šestčlanska posadka nastopila na britanskem odprtem državnem prvenstvu na olimpijski progi v Londonu.

Ekipo Rafting kluba Gimpex Straža so zastopali Matej Sabljak, Nejc Pirc, Nejc Hönigman, Luka Palčič (vsi stari 16 let), Jan Perme (18) ter Jan Avsenik (22). Na tekmovanju so kljub mrazu dosegli izjemen uspeh.

V kategoriji do 23. leta so suvereno zmagali, med člani pa so osvojili skupno drugo mesto, v disciplini slalom so bili tretji, v spustu pa drugi.

