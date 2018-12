Mladinke na finalni turnir

11.12.2018 | 17:00

Mladinska vrsta NTK Krka (Foto: NTK Krka)

Novo mesto - Mlade igralke Namiznoteniškega kluba Krka, ki so v zadnjih dveh letih z dobrimi igrami in zmagami nase opozarjale v posamični konkurenci, so se v Novi Gorici izkazale tudi v kvalifikacijah ekipnega tekmovanja. S suvereno zmago nad ekipo Preserja so si Novomeščanke izborile nastop na finalnem turnirju ekipnega mladinskega državnega prvenstva. Mladinci Krke so na podobnem tekmovanju nastopili v Ljubljani. Navzlic solidnim nastopom se fantom na finalni del ni uspelo uvrstiti.