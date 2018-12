Po BMW še Volvo Cars

11.12.2018 | 16:00

Predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup (Foto: B. B.)

Novo mesto - Družba TPV je s premijskemu proizvajalcem vozil Volvo Cars sklenila dogovor o razvoju in proizvodnji strukturnih sklopov podvozja in karoserije s funkcijo podpore in zaščite električnega pogona.

»Z pridobljenimi posli TPV še intenzivneje vstopa na področje električnih vozil ter postaja eden ključnih dobaviteljev Volvo Cars na področju elektrifikacije, enega glavnih trendov v avtomobilski industriji, ob tem pa odločneje prodira tudi na segment aluminijastih izdelkov, kjer bo uvajal vrsto novih, najnaprednejših tehnologij,« so ob tem sporočili iz novomeške družbe.

Pridobljeni projekti konkretno pomenijo širitev obstoječih proizvodnih lokacij in kapacitet v Sloveniji ter več kot 100 novih zaposlitev, pa tudi velik potencial za razvoj Skupine TPV na globalnih trgih. To je namreč že drugi večji posel letos, saj jih je za ekskluzivnega dobavitelja za strukturni sklop podvozja, ki bo vgrajen v več kot 6 milijonov vozil, junija izbral BMW.

»Letošnje leto je po obsegu pridobljenih poslov rekordno in predstavlja odlično popotnico za prihodnost,« pravi predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup in dodaja, da strateško povezovanje z Volvom predstavlja potencial za povečevanje obsega poslovanja na vseh ključnih svetovnih trgih, med katerimi v prihodnosti načrtujejo tudi prodor v ZDA in na Kitajsko.

B. Blaić