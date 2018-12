Padel kolesar, pes Borat odkril cigarete

11.12.2018 | 18:00

Službeni pes Borat se je izkazal, odkril je več kot 3.500 škatlic cigaret. (Foto: Facebookov profil Fursa)

Danes ob 15.03 se je na cesti Boštanj–Vrhovo pri naselju Mrtovec na območju občine Sevnica pri padcu poškodoval kolesar. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega pregledali.

Finančna uprava pa je na družabnih omrežjih objavila, da so v nedeljo na Obrežju opravili pregled osebnega vozila s slovenskimi registrskimi tablicami. Ugotovili so, da ima prirejeno dvojno dno, kjer je bilo skritih več kot 3.500 škatlic cigaret. Kršitelj je izjavil, da je cigarete kupil v Bosni in Hercegovini in da jih pelje v Italijo za preprodajo. Pri pregledu je sodeloval tudi njihov službeni pes za odkrivanje tobaka in tobačnih izdelkov Borat, ki je cigarete tudi zaznal in jih pravilno nakazal.

Dodano ob 19.30

Ob 16.46 je zagorelo v industrijskem obratu podjetja VTS Dobova. Požar v dimniku za prezračevanje so pogasili zaposleni pred prihodom gasilcev PGD Mihalovec in PGD Veliki Obrež, ki so opravili pregled dimnika in prostora.

J. A.