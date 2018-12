V Zagradcu odprli lekarno, kar dve leti čakali na verifikacijo

11.12.2018 | 20:20

Foto: Lekarna Ljubljana

Zagradec - Lekarna Ljubljana je svojim 52 enotam danes dodala še eno - Lekarniško podružnico Zagradec. Gre za pomembno pridobitev tega dela ivanške občine, saj so imeli krajani najbližjo lekarno doslej v Žužemberku oziroma v Ivančni Gorici.

Kot so sporočili iz Lekarne Ljubljana, je njen direktor Marjan Sedej ob slovesnem odprtju nove lekarne izrazil veselje in ponos, a ob tem tudi ogorčenje nad dejstvom, da sta minili dve leti od vloge za verifikacijo do izdaje odločbe. Izdaja odločbe o verifikaciji je namreč upravni postopek, za katerega zakon predpisuje največ 60-dnevni rok.

"Ministrstvo za zdravje nerazumljivo počasi odloča o zadevah, ki so tako rekoč formalnega značaja," je opozoril. Na tovrstne odločbe sicer čakajo še tri druge enote Lekarne Ljubljana.

Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad se je ob tej priložnosti zahvalil Lekarni Ljubljana. "Z odprtjem nove lekarne v Zagradcu bodo občanke in občani tega suhokranjskega dela naše občine dobili lepo praznično darilo v tem decembrskem vzdušju. Po vzpostavitvi ene najsodobnejših lekarn v Ivančni Gorici je prišel čas, ko odpiramo še podružnično lekarno v Zagradcu. Z novo lekarno se bo kvaliteta ponudbe z zdravili na območju občine Ivančna Gorica še dodatno izboljšala," je dejal.

Ob slovesnem odprtju je Lekarna Ljubljana podelila tri donacije v skupni vrednosti 3.000 evrov. Prejeli so jih Podružnična šola Zagradec, Kulturno-umetniško društvo Zagradec in Župnija Zagradec, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

Delovni čas te lekarne: ponedeljek, četrtek in petek od 6.45 do 13.30, sreda od 12. do 20.

J. A.