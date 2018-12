Gorele saje v dimniku; danes brez elektrike

12.12.2018 | 07:00

Fotografija je simbolična (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.37 uri so na Kolodvorski cesti v Kočevju gorele saje v dimniku starejše stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so prostore prezračili, objekt pregledali s termo kamero ter izdali prepoved kurjenja do sanacije dimnika.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREKOPA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Podgorje Okrog med 9. in 13. uro in na področju nazorništva Sevnica na območju TP Gaberje Kašele, Jelovec, Kovačev hrib in Veliki vrh med 8. in 14. uro.

