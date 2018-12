Dom partizana prenovljen in uradno odprt

12.12.2018 | 09:35

Objekt sta namenu predala župan Dušan Krštinc in direktor Pagrasa Matjaž Pavlin.

V spremljevalnem programu so nastopili učenci OŠ Vavta vas s sokolskimi vajami...

... in malčki Krkinih lučk s pesmico.

Vavta vas - Straški župan Dušan Krštinc je v družbi direktorja Pagrasa Matjaža Pavlina včeraj prerezal otvoritveni trak in tako tudi uradno predal namenu prenovljeni Dom partizana.

Kot smo v Dolenjskem listu že poročali, je občina leta 2016 propadajoči objekt za dobrih 30 tisočakov kupila na javni dražbi. »Takšna je bila želja občanov in občinskega sveta, po nakupu smo se lotili prenove,« je na odprtju spomnil Krštinc. Najprej so nekaj čez 20.000 evrov namenili za prenovo ostrešja in slabih osem tisočakov za menjavo dela stavnega pohištva, lani so se lotili še ogrevanja, menjave inštalacij, prenovili so sanitarije, samo športno dvorano in med drugim uredili klubske prostore. Za vse skupaj so odšteli približno 103.000 evrov, dela pa je izvajalo podjetje Pagras. »Upokojenci imajo v prenovljenem domu že jutranjo telovadbo, v kratkem pa sledi občinski razpis za vse, ki bi tu radi igrali namizni tenis ali badminton oz. uporabljali strelišče,« je še dodal župan.

Na odprtju so v priložnostnem programu nastopili učenci OŠ Vavta vas in otroci Krkinih lučk, ki so v dvorani postavili tudi novoletni bazar svojih izdelkov, saj z njim zbirajo sredstva za nakup vrtčevskih glasbil.

Tekst in foto: M. M.

Video: Miran Klevišar

Odprtje Doma partizana (Video: Miran Klevišar)

