65 let Kluba posavskih študentov

12.12.2018 | 11:20

Aktivisti in vodstvo KPŠ na Rajhenburgu (predsednica Tina Šoln je druga z leve) (Foto: N. P.)

Krško - Klub posavskih študentov (KPŠ) je na gradu Rajhenburg praznoval svoj 65. rojstni dan.

Začetki delovanja največjega študentskega kluba v Posavju, v katerem se danes združujejo mladi iz krške in kostanjeviške občine, segajo v leto 1953, ko je iz potrebe po druženju študentov iz Posavja v Ljubljani in potrebe po reševanju socialnih vprašanj nastal Posavski akademski klub. Osrednja ideja je bila usmerjena v regijsko razvijanje in predvsem na vračanje kadrov iz univerzitetnih središč v Posavje, prvi projekt pa je bil akademski ples, ki je naznanil novo obdobje v razvoju študentskega življenja v Posavju.

Družabno življenje in zastopanje interesov mladih sta še danes glavno vodilo krškega kluba, ki ga od lani vodi Tina Šoln. KPŠ je v zadnjih letih prepoznan predvsem po dveh festivalih – Festivalu za mlade Šrot, ki bo prihodnje leto že 20. po vrsti, ter Mladinskem kulturnem festivalu, ki ga želijo iz mladinskega festivala, s katerim so se pred leti lotili oživljanja starega mestnega jedra, v prihodnosti razširiti na celotno občino.

Ponosni so tudi na tradicijo Kifl fešt, ki je trenutno živa le v Ljubljani in domačem Posavju, sicer pa so kot eden od 58 slovenskih študentskih klubov in društev člani vseh nacionalnih študentskih organizacij in zvez. Klub ima svoje predstavništvo tudi v Mladinskem svetu Krško, v katerem si prizadevajo za oblikovanje lokalne strategije za mlade, ki bi pritegnila mlade nazaj v Posavje, pri čemer občino opozarjajo predvsem na stanovanjsko problematiko in pomanjkanje delovnih mest, sploh za družboslovni kader, pravi Tina Šoln.

Na sobotni prireditvi na Rajhenburgu se je članom KPŠ pridružil predsednik Študentske organizacije Slovenije Jaka Trilar, podelili pa so tudi spominska priznanja častnim članom, ki so jih imenovali na oktobrskem zboru članov. Naziv častni član so prejeli trije nekdanji predsedniki iz »moderne« dobe«: Maja Molan, Rok Umek in Simon Šoln, pa tudi Ludvig Sotošek in Silvo Klemenčič, ki sta bila v klubu kot predsednik in tajnik aktivna v letih od 1963 do 1965, še danes pa takratne aktiviste na njihove študentske čase spominjata preko veteranskega društva Posavskega študentskega kluba, ki se na druženjih dobiva enkrat letno. V sklopu projekta 65 let KPŠ so izdali tudi istoimenski zbornik.

Boris Blaić