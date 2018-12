Na prehodu zbil pešca; voznik tovornjaka pijan

12.12.2018 | 13:50

Foto: PMP Metlika

Policisti PP Krško so bili včeraj zjutraj obveščeni o prometni nesreči v Krškem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 45-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 18-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanemu pešcu je voznik nudil pomoč in ga odpeljal v zdravstveni dom, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti bodo zoper voznika zaradi kršitev cestno prometnih predpisov uvedli postopek o prekršku.

Policisti Postaje mejne policije Metlika so danes dopoldne na vstopu v Slovenijo kontrolirali voznika tovornega vozila hrvaških registrskih oznak. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola je bil zoper voznika odrejen preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola. Ugotovljeno je bilo, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 0,50 miligramov alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mu izrekli globo v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

J. A.