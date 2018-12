FOTO: Kar pet medalj za hrabrost in požrtvovalnost v naše konce, rešili dragocena življenja

12.12.2018 | 14:45

Ljubljana - Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta danes v Ljubljani podelila medalje za hrabrost in požrtvovalnost, ki jih je tokrat prejelo osem policistov, ena policistka in trije občani. Kar pet jih je z območja, ki ga pokriva Dolenjski list. V kritičnih in zelo dramatičnih situacijah so se odzvali hitro in prisebno, brez pomisleka so priskočili na pomoč in naredili prav vse, kar so lahko, da bi rešili tuje življenje, tudi če so bili pri tem sami izpostavljeni veliki nevarnosti.

Valerija Verhovnik

Policistka Valerija Verhovnik in policist Boštjan Kulovec (njega danes ni bilo na podelitvi), oba s Policijske postaje Novo mesto, sta 22. avgusta s hitrim in odločnim ukrepanjem v okolici Novega mesta pomagala otroku, ki ni kazal znakov življenja, in ga z nudeno prvo pomočjo oskrbela do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Jože Župec in Alojz Lah-Muli

Alojz Lah-Muli iz Velikih Les in Jože Župec iz Budganje vasi sta se 16. septembra v Bugdanji vasi nesebično izpostavila nevarnosti in iz vinske kleti rešila zakonca, ki sta že izgubila zavest zaradi ogljikovega dioksida;

Dejan Kovačević

Dejan Kovačević iz Cerkelj ob Krki se je19. novembra izpostavil nevarnim razmeram na dolenjski avtocesti, da bi opozoril druge voznike na stoječe tovorno vozilo, s čimer je preprečil, da ni prišlo do najhujših posledic.

Drugi prejemniki so še: policista Postaje prometne policije Maribor Miran Čučej in Primož Šrok, policist Specializirane enote za nadzor pometa Slađan Dragić, policista Policijske postaje Lendava Dejan Kardoš in Roman Čarni, policist Gregor Mustafa s Policijske Postaje Rogaška Slatina, policist Dražen Papec iz Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj.

Medalje policije za požrtvovalnost se podeljujejo policistom, drugim zaposlenim v policiji in drugim fizičnim osebam za požrtvovalnost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog.

Medalje policije za hrabrost pa se podeljujejo policistom, drugim delavcem policije in drugim fizičnim osebam za izkazano posebno osebno hrabrost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog, ob katerih so bila nevarnosti izpostavljena njihova življenja.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

