Z novim CT-jem do boljše in hitrejše zdravstvene oskrbe Posavcev

12.12.2018 | 20:10

Direktorici Splošne bolnišnice Brežice Anici Hribar je ček simbolično predala Polonca Seničar, direktorica Območne enote Krško Zavarovalnice Triglav. (Foto: Zavarovalnica Triglav)

Brežice, Krško - Kronične nenalezljive bolezni so najpogostejši povzročitelj smrti v Sloveniji, med njimi v Posavju še posebej izstopajo bolezni srca in ožilja, zaradi katerih Posavci zbolevajo pogosteje od slovenskega povprečja. Pomemben del zgodnjega odkrivanja tovrstnih bolezni so preventivni zdravstveni pregledi, ki jih izvajajo tudi v Splošni bolnišnici Brežice, in da bodo lahko pregledi še hitrejši in celovitejši, so v krški območni enoti Zavarovalnice Triglav v sklopu letošnje novoletne akcije »Za boljši jutri« podprli nakup novega CT – ja, edine tovrstne naprave v Posavju, so sporočili iz omenjene zavarovalnce.

Naprava za računalniško tomografijo omogoča hitre preiskave pacientov in tako pripomore k učinkovitemu diagnosticiranju različnih bolezenskih stanj. Podobno kot ultrazvok in magnetna resonanca učinkovito pomaga pri odkrivanju odklonov v telesu, so pojasnili.

»V bolnišnici potrebujemo CT za opravljanje svojega poslanstva, ker pa je vrednost naprave, ki bo zadostila potrebam pacientov tega okolja, okoli 750.000 evrov, je takšna investicija za Splošno bolnišnico Brežice, kjer vsako leto znatna sredstva namenjamo tudi prenovi druge opreme in prostorov, brez pomoči donatorjev skoraj neizvedljiva,« je bila podpore vesele Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice.

»Nakup naprave bo omogočil hitro in kakovostno oskrbo prebivalcev Posavja v smislu hitre in kakovostne diagnostike stanja v telesu posameznika. Morebitni potrebni zdravstveni posegi bodo zato hitrejši in učinkovitejši,« je dodala

V zadnjih štirih letih je Zavarovalnica Triglav preko akcije »Za boljši jutri« podprla že skoraj 100 preventivnih projektov po vsej Sloveniji, letos jih bo še skoraj 30, brežiški bolnišnici pa je podarila 7.500 evrov.

V krški enoti zavarovalnice so pod okriljem novoletne preventivne akcije lani sredstva namenili izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov v Zdravstvenem domu Sevnica, pred tem pa so v decembrski akciji podprli tudi nakup sodobnega multifunkcionalnega EKG aparata v Zdravstvenem domu Krško, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.