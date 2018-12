Nadzorniki o nepravilnostih v Dolenjskih lekarnah, terjatvah do Konvikta in še čem

Predsednik in član Nadzornega odbora MO Novo mesto Dušan Černe in Anton Dragan

Z jutrišnjo konstitutivno sejo občinskega sveta MO Novo mesto sedanjemu NO poteče mandat. Černe za to funkcijo ne bo več kandidiral.

Novo mesto - Predsednik Nadzornega odbora (NO) MO Novo mesto Dušan Černe in član NO Anton Dragan sta na današnji letni novinarski konferenci predstavila delovanje nadzornikov v lanskem letu. V obsežnem poročilu, ki je objavljeno spodaj, so med drugim navedli, kako so potekali nadzori poslovanja v Dolenjskih lekarnah, Agenciji za šport oz. Zavodu Novo mesto, porabi sredstev za delovanje svetniških skupin itd.

Pri skoraj vseh nadzorih so ugotovili kršitve zakonodaje, predvsem zakona o javnih naročilih in zakona o javnih financah ter zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Černe je podobno kot na minulih novinarskih konferencah poudaril, da so nadzorovane osebe postopke jemale kot napad na njihovo delo, namesto da bi ugotovitve jemale kot priporočila, hkrati pa se je izkazalo, da marsikateri primer, s katerim so se ukvarjali nadzorniki, že preiskujejo bodisi Komisija za preprečevanje korupcije bodisi policija in ostali pristojni organi. Tudi sami so svoje ugotovitve posredovali vrsti organov, od Računskega sodišča do Okrožnega državnega tožilstva ipd.

»V letošnjih sejah smo med drugim obravnavali problematiko stanovanjskega podjetja Zarja, seznanili smo se s problematiko podjetja Trata, primerom križišča med Jakčevo in Kandijsko cesto ipd., pri teh zadevah pa dobili informacijo, da postopki že potekajo pri pristojnih državnih organih. Zato se za izvedbo nadzora nismo odločili, saj ne vidimo smisla v podvajanju zadev, saj imajo drugi državni organi bistveno večje pristojnosti,« je povedal predsednik NO, ki mu z jutrišnjim dnem oz. konstitutivno sejo novega občinskega sveta preneha 4-letni mandat.

Kot je znano, se Černe za to funkcijo ne bo več potegoval, po njegovih predvidevanjih pa bo NO v novi sestavi z delovanjem lahko začel februarja ali marca prihodnje leto. Za nove nadzornike je sedanji sprejel že nekaj priporočil, s katerimi nadzori je treba nadaljevati. Na vprašanje Dolenjskega lista, zakaj novinarske konference niso sklicali v času pred lokalnimi volitvami, je povedal, da se je volilno leto poznalo tudi v povečanem številu prejetih anonimk, sicer pa da vsi postopki terjajo svoj čas in da je bilo pred volitvami sprejeto le končno poročilo za nekdanjo Agencijo za šport oz. Zavod Novo mesto. »In če bi na novinarski konferenci govorili le o družbi Konvikt, bi nam zlahka očitali politično delovanje, zato smo se raje odločili, da ukrepamo enako kot v minulih letih oz. naše delo predstavimo na letni novinarski konferenci.«

Zaključno poročilo nadzora omenjene agencije je dostopno na spletnih straneh občine, poročila o ostalih nadzorih pa naj bi bila objavljena v kratkem. Glede prvega je Černe danes ponovil, da v času, ko je novi Zavod Novo mesto vodil v.d. direktorja Robi Judež, zavod od njegove družbe Konvikt ni terjal zapadlih obveznosti iz naslova tedanjega najema gostinskega lokala v Športni dvorani Marof, s katero je upravljala prav agencija oz. zavod. »Kot v.d. direktorja ni izpolnjeval svojih dolžnosti, torej izterjati zapadle terjatve, pa še za očiten konflikt interesa je šlo,« je med drugim dodal in povedal, da so svoje ugotovitve posredovali tudi pristojnim organom.

Tudi sicer ima občina po njegovih besedah težave z izterjavo dolgov, pri občinskih taksah je denimo zastaralni rok le dve leti. Tako so med drugimi družbi Konvikt zaradi zastaranja odpisali terjatve v višini dobrih 40.000 evrov. »Vem za drug primer, ko je občina kljub zastaranju terjala poplačilo dolga preko sodišča in izgubila. Odpis terjatev je tako skladen z občinskimi odloki, a stališče Nadzornega odbora je, da terjatev tudi v primeru zastaranja ni izginila, še vedno obstaja. In če gre za družbe, ki z občino ali njenimi zavodi še vedno poslujejo, bi morali najti način, da zahtevajo poplačilo terjatev,« je še povedal.

M. Martinović

