Še zadnji poskusi boja za oblast; Krajani Cikave proti novim dejavnostim

12.12.2018 | 17:55

V občini Šmarješke Toplice se bodo županske volitve predvidoma končale to nedeljo in po izenačenem rezultatu na županskih volitvah 2. decembra, ko sta oba kandidata, dosedanja županja mag. Bernardka Krnc in mag. Marjan Hribar, prejela po 1.016 glasov, žreb očitno ne bo določil zmagovalca – to bi se zgodilo prvič v zgodovini slovenskih lokalnih volitev –, ampak volivci. Se je pa v Šmarjeških Toplicah vnela prava predvolilna vojna in novinarske konference se vrstijo ena za drugo. Kdo vse jih sklicuje in kaj na njih pripovedujejo, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V ostalih občinah pa se medtem že konstituirajo novi občinski sveti, novoizvoljeni župani pa pred njimi zaprisegajo. A ponekod, posebej v Kočevju, tudi na konstitutivnih sejah ne gre brez prepirov, kar morda nakazuje na pestro štiriletno dogajanje. Zakaj in na račun koga, preverite v Dolenjcu.

V njem pišemo tudi o nameri novomeškega podjetje Judež, ki želi na Cikavi vzpostaviti center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov, za kar so tako sosedje kot novomeška občina izvedeli preko javnega naznanila Agencije za okolje. Do božiča se nameravajo vključiti v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja, saj nameri ostro nasprotujejo.