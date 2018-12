Avto zapeljal s ceste

12.12.2018 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 17.06 so na Belokranjski cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto z avtodvigalom dvignili osebni avto, ki je zapeljal s ceste med odbojno ograjo in brežino. Poškodovan avto so naložili na avto vleko.

Gorele saje

Sinoči ob 20.37 so na Kolodvorski cesti v Kočevju gorele saje v dimniku starejše stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so prostore prezračili, objekt pregledali s termo kamero ter izdali prepoved kurjenja do sanacije dimnika.

L. M.