Zbornica pomaga članom

13.12.2018 | 09:00

Prejemniki jubilejnih priznanj Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica so tradicionalno prednovoletno srečanje v sevniški kulturni dvorani zaključili z ogledom komedije ljubiteljskih gledališčnikov iz Kranjske Gore ter druženjem s svojimi stanovskimi kolegi in sorodniki. (Foto: A. P.)

Sevnica - Sevniška območna obrtno-podjetniška zbornica po številu članov spada med manjše zbornice in združuje približno 300 članov. Njen novi predsednik za mandat 2018-2022 Alojz Tuhtar je na nedavnem tradicionalnem prednovoletnem srečanju članov skupaj s sekretarko zbornice Anito Pečnik podelil priznanja jubilantom.

Zlato plaketo za 30 let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti je prejel Alojz Tuhtar z Orehovega, biserno plaketo za 35 let obrti je prejel Darko Janc s Studenca, diamantno plaketo pa Janez Pungerčar z Malkovca. Slednji se je v imenu dobitnikov zahvalil za priznanja, prejšnjim vodstvom zbornice za uspešno delo, za vsestransko pomoč pa še sekretarki sevniške obrtne zbornice Aniti Pečnik in strokovnemu sodelavcu Marjanu Škobernetu. Izrazil je prepričanje, da deli mnenje večine članov, da je sodelovanje z zbornico na visoki ravni in da je sevniška zbornica ena bolje organiziranih zbornic v Sloveniji. Dobitnikom priznanj sta čestitala tudi predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Franci Vesel in sevniški župan Srečko Ocvirk ter obrtnikom zaželela veliko polovnih uspehov in obilo osebne sreče tudi v novem letu.

Priznanje za 15 let samostojnega dela so prejeli Simona Felicijan, Mojca Kladnik in Andrej Mrvič. Bronasto plaketo za 20 let obrtne dejavnosti so prejeli Slavko Bec, Vladimir Cokan, Janez Debenc, Drago Dolinšek, Aleš Prijatelj, Aleš Stegenšek in Anton Vovk. Srebrno plaketo za 25 let obrtne dejavnosti so prejeli Marjan Gulič, Mirko Hribar, Anton Jazbec, Peter Klinar, Karel Kozole – Kruhek, d.o.o., Marjan Novšak, Drago Rumenovič, Bojan Košar, Jelena Kumar in Mirko Novak – Novak bus, d.o.o..

M. L.