Pogorel rastlinjak; danes brez vode ali elektrike

13.12.2018 | 07:00

Davi ob 3.06 uri je zagorel rastlinjak v Ulici Milana Majcna v Radečah. Gasilci PGD Radeče in Jagnjenica so požar pogasili in pregledali požarišče s termovizijsko kamero. Požar je rastlinjak z opremo v izmeri 15 x 4 kvadratne metre skoraj v celoti uničil.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča, da bo dane med 7.30 in 12.00 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena dobava pitne vode na območju Spodnje Pohance, dela Gornjega Lenarta ter Trebeža.

Brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA;

- od 8.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Podgračeno med 9:00 in 10:00 uro, na območju TP Cirnik med 10:30 in 11:30 uro, na območju TP Gaj, Mala Dolina, Ribnica med 11:40 in 12:50 uro ter na območju TP Podgorje Okrog med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.