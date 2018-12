Krka zmagala v Laškem

Laško, Novo mesto - Sinoči se je s tekmo v Laškem, kjer so domačini gostili novomeško Krko, začelo 9. krog Lige Nova KBM. Krka je zmagala z 93:85, čeprav je po treh četrtinah še zaostajala.

Krka je tako nadgradila uspeh iz prejšnjega kroga proti Rogaški in tudi malo popravila vtis po porazu v regionalni ligi. Do zmage je prišla po odlični zadnji četrtini, ko je dosegla kar 31 točk in brez težav nadoknadila zaostanek. Do takrat so si domači, ki so dobili prvo in tretjo četrtino, imeli šest točk naskoka (68:62), so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

A za zmago bi morali dobro odigrati tudi zadnjih deset minut, kar pa jim ni uspelo. Gostje so jih hitro ujeli, pri 72:71 pa za kratko prevzeli vodstvo in nato Laščanom dovolili le še en preobrat. Domači so sicer spet povedli, zdelo se je, da imajo pri 81:76 še vedno dovolj moči za to, da tekmo pripeljejo do uspešnega konca. Vendar se jim je nato skoraj povsem ustavilo: v zadnjih štirih minutah in pol so zmogli samo še štiri točke, gostje pa so neusmiljeno polnili koš in samo v teh minutah nasuli 17 točk, tako da na koncu zmaga ni bila vprašljiva, so tekmo povzeli na KZS.

Pri Krki je Dino Cinac tekmo končal z dvojčkom pri 22 točkah in 11 skokih, Luka Lapornik pa je dodal 19 točk.

V naslednjem kolu bo Krka 20. decembra gostovala pri Petrolu Olimpiji.

Po tekmi je novomeški trener Simon Petrov povedal: »Veseli me, kako smo odigrali končnico. Zlatorog je bil trd nasprotnik, a smo bili do konca zbrani in uspeli preobrniti tekmo v svojo korist.«

