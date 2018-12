Sodišče EU razveljavilo desetmilijonsko kazen Krki

13.12.2018 | 09:30

Foto: Arhiv DL

Bruselj - Sodišče Evropske unije je deloma razveljavilo kazen, ki jo je leta 2014 francoski farmacevtski družbi Servier in še petim proizvajalcem generičnih zdravil, med katerimi je tudi slovenska Krka, zaradi kršenja protimonopolne zakonodaje izrekla Evropska komisija. Krka lahko tako pričakuje vračilo že plačane kazni v višini 10 milijonov evrov.

Evropska komisija je pri svoji odločitvi v letu 2014 naredila vrsto napak, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes v Luxembourgu povedali sodniki. Sodišče je tako leta 2014 izrečeno kazen znižalo s približno 428 milijonov evrov na približno 315 milijonov evrov.

V primeru Krke je Sodišče EU odločilo v njeno korist oz. je ugotovilo, da ravnanja novomeškega farmacevta niso predstavljala omejevanja konkurence ter da ni kršil določbo pogodbe o delovanju EU. Zato je razveljavilo kazen v višini 10 milijonov evrov, ki jo je Krki leta 2014 naložila Evropska komisija, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Krke.

Krka je takrat kazen plačala, zoper odločbo komisije pa vložila tožbo na Sodišče EU. V primeru, da bo Evropska komisija na danes izrečeno sodbo vložila pritožbo, namerava Krka po prejemu vračila kazni oblikovati rezervacije v višini 10 milijonov evrov.

Leta 2014 je Evropska komisija družbi Servier in še petim drugim farmacevtom očitala, da so z dogovarjanjem ščitili Servierjevo najbolje prodajano zdravilo za visok krvni tlak perindopril pred konkurenčnimi ponudniki generičnih zdravil. Komisija je dogovarjanje ocenila kot nedovoljeno, sodišče pa je v danes izrečeni sodbi temu mnenju sledilo le deloma - kazen Servierju je znižalo za 102 milijona evrov ter razveljavilo kazen enemu od preostalih petih vpletenih podjetij, to je Krki.

Proti tej odločitvi se lahko zdaj Evropska komisija pritoži v roku dveh mesecev.

STA