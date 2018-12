V Žužemberku prisegel nov župan

13.12.2018 | 11:50

Jože Papež si v novem mandatu želi več sloge v občinskem svetu. (Foto: B. B.)

Žužemberk - V Žužemberku so se včeraj sestali novoizvoljeni člani občinskega sveta, svoj mandat pa je prevzel tudi novi župan Jože Papež.

Sejo je v skladu s statutom vodila najstarejša svetnica Marija Ban (Razvojna lista), po poročilu volilne komisije in potrditvi mandatov pa se je novi župan najprej zahvalil svojemu predhodniku Francu Škufci nato pa svečano prisegel ob prevzemu funkcije. Kot je dejal, se bo z vsemi močmi zavzemal za dobrobit občanov, pri čemer pričakuje tudi konstruktivno vlogo občinskega sveta in slogo, ki je je v preteklih mandatih velikokrat manjkalo.

V novem svetu bosta imela županova NSi in Razvojna lista Suhe krajine Franca Škufce po štiri svetnike, tretja največja skupina pa bo Lista mladih Suhe krajine s tremi. SDS je osvojila dva mandata, Dobra država (DD) in Lista za razvoj Suhe krajine pa po enega.

Svetniki so na konstitutivni seji izvolili tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja, v kateri so Stanka Blatnik (NSi), Bojan Vidmar (SDS), Rok Zupančič (Lista mladih), Darko Pucelj (DD) in Marija Ban (Razvojna lista).

B. B.

