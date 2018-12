Pijani že sredi dneva, rekorder napihal skoraj tri promile; ozaveščali tudi košarkarji Krke

13.12.2018 | 11:00

Včeraj so policisti Posebne skupine za nadzor prometa PPP Novo mesto preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V nekaj urah so ustavili osem voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. V Dolnji Prekopi je nekaj pred 12. uro vozniku avtomobila alkotest pokazal 0,92 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, vozniku, ki so ga ustavili na Otočcu, pa 0,83 miligrama alkohola. Na avtocesti so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku tovornega vozila s priklopnikom iz Srbije. V litru izdihanega zraka je imel 0,40 miligrama alkohola.

Nadzor so nadaljevali v Novem mestu, kjer je imel voznik v litru izdihanega zraka kar 1,26 miligrama alkohola. Na območju Šentjerneja in Novega mesta so ukrepali še zoper štiri kršitelje, ki jim je alkotest pokazal vrednosti med 0,31 in 0,42 miligrami alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznike so policisti ustrezno ukrepali - jim prepovedali nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniška dovoljenja, na sodišče naslovili obdolžilne predloge in zaradi kršitev izdali plačilni naloge.

S košarkarji KK Krka za večjo varnost v prometu

"Policisti vse voznike motornih vozilom pozivamo, da za volan sedejo le v ustrezni psihofizični kondiciji. Našim pozivom k trezni vožnji so se v akciji preverjanja psihofizičnega stanja voznikov in ozaveščanja o posledicah vožnje pod vplivom alkohola v torek v Novem mestu pridružili tudi košarkarji KK Krka. Voznice in vozniki, katerim je rezultat alkotesta pokazal 0,0, so bili prijetno presenečeni, ko sta jim simpatična košarkarja Žiga Fifolt in Domen Bratož izročila po dve vstopnici za eno prihodnjih tekem KK Krka. Košarkarjem so se policisti PPP Novo mesto zahvalili za družbeno odgovorno ravnanje in njihov prispevek k varnosti v prometu in jim zaželeli veliko uspehov na parketu," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto in priložila fotografijo galerij.

Od nakit in denar

V minulih dneh je v Novem mestu nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit ter denar. Lastnico je oškodoval za 1.000 evrov.

Sunil nahrbtnik

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je sinoči med 20. in 22. uro neznanec vlomil v avtomobil in izmaknil nahrbtnik z osebnimi predmeti oškodovanca. Škode je za okoli 500 evrov.

Sedem so jih prijeli

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Brežicah, pri Rigoncah in Mostecu izsledili ter prijeli sedem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Štiri državljane Alžirije so predali hrvaškim varnostnim organom, policijski postopki s tremi tujci pa še niso zaključeni.

Galerija