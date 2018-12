Vovk po osmih letih znova na čelu občine

13.12.2018 | 12:40

Topliški občinski svet z županom.

Novi stari župan Franc Vovk

Dolenjske Toplice - V veliki dvorani kulturno kongresnega centra so se včeraj na ustanovni seji sestali tudi novoizvoljeni svetniki občine Dolenjske Toplice. Po potrditvi njihovih mandatov, je 12-članski občinski svet potrdil tudi mandat novemu županu Francu Vovku, ki se na čelo občine vrča po osmih letih. Vovk je namreč občino od ustanovitve naprej vodil tri mandate, vse do leta 2010, ko ga je na lokalnih volitvah premagal Jože Muhič.

V topliški občinski svet so bili izvoljeni: Alojz Puhan, Marija Papež in Marjan Klobučar (vsi Lista za enakomeren razvoj občine – Lizero), Mojca Šenica, Andrej Šenica in Jože Muhič (vsi SD), Jure Filipović, Karmen Potočar in Mirko Ljubi (vsi SDS), Aleš Pršina in Darinka Nardin (oba SLS) ter Jože Gril (NSi).

Vovk je dejal, da bo najprej pod drobnogled vzel proračun za naslednje leto in če bo potrebno bo občinskemu svetu predlagal nekatere spremembe. Med glavne projekte naslednjega leta uvršča dokončanje suhokranjskega vodovoda, izgradnjo zmogljivejše čistilne naprave, veliko pozornosti pa bodo posvečali tudi pripravi investicij, ki daleč presegajo obdobje enega mandata. »To so namreč nova osnovna šola, vrtec in topliška obvoznica,« dodaja Vovk, ki bo funkcijo župana opravljal poklicno.

Na vprašanje, ali bo sestavil koalicijo, odgovarja, da je to še preuranjeno vprašanje in da o tem še ni razmišljal. »Prepričan pa sem, da bomo glede na to, da so programi vseh strank in liste praktični identični, saj so zelo majhna odstopanja, našli skupen jezik. Morda ne čisto pri vseh zadevah, vsaj v večini pa,« pravi Vovk. Da je znova postal župan, mu je med drugim čestital tudi sedaj že nekdanji župan Jože Muhič, ki je v nagovoru tudi povedal, da je ponosen na osemletno delo, ki ga zapušča za sabo.

Med tistimi, ki so bili svetniki že v prejšnjem mandatu, je tudi Jure Fiipović (SDS), ki je zadovoljen, da ima njihova stranka še dva člana več v tem mandatu. »Prepričan sem, da bomo z novim starim županom korektno sodelovali. Gledali bomo na predvsem na varnost vseh občanov. Urediti je treba pločnike in avtobusna postajališča.« Med novinci v občinskem svetu pa je Marjan Klobučar (Lizero), ki upa, da bodo uspeli uskladiti želje vseh svetnikov. Sam se bo zavzemal predvsem za gradnjo potrebne infrastrukture po občini.

Na ustanovni seji so imenovali tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo predsednik: Jože Gril, ostali člani pa so še Andrej Šenica, Marija Papež, Karmen Potočar in Aleš Pršina.

Besedilo in fotografije: R. N.

