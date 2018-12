FOTO: Zadnji dogodek ob 70-letnici VIZ Višnja Gora

13.12.2018 | 18:15

Ploščo so odkrili: župan Dušan Strnad ravnatelj VIZ Peter Pal, hči nekdanje lastnice hiše Metka Krejan in član uprave Livarja Jože Strmole

Višnja Gora - Vzgojno izobraževalni zavod (VIZ) Višnja Gora vsako leto pred decembrskimi prazniki pripravi novoletni pozdrav mestu, v katerem deluje. Gre za dogodek, ki je prepleten z glasbo, recitacijami, igro, zaključi se z druženjem in bazarjem, na katerem je mogoče kupiti različne izdelke dijakov, primerne za praznična darila ali dekoracijo. Letošnja prireditev je bila še posebej slovesna, kajti ob tej priložnosti so na eni od njihovih enot odkrili spominsko ploščo nekdanji prebivalki hiše, pesnici, pisateljici, kronistki publicistki in vsestranski kulturni delavki Mihaeli Jarc Zajc.

Nastop glasbene skupine Zvezdni prah, ki jo vodi domačin Boštjan Klemenčič.

Ploščo so vlili v bližnjem Livarji v Ivančni Gorici in to brezplačno, saj so tam očitno prepoznali dober namen zavoda. Velja izpostaviti, da se zadnja leta uprava Livarja še posebej trudi, da podpira lokalne projekte in se na ta način kot odgovorno podjetje vključuje v okolje.

Ravnatelj VIZ Peter Pal je med drugim izpostavil, da so se za to obeležje določili iz več razlogov: nekdanja lastnica, ki je v starosti 94 let umrla leta 2010, je rada sprejemala dekleta iz njihovega zavoda, se z njimi pogovarjala in jih spoštljivo obravnavala, s svojimi pričevanji je tudi veliko pripomogla k zapisom o zgodovini zavoda.

»Njeno sprejemanje naše mladine, pozitiven odnos in srčnost cenimo, zato smo bili veseli, da je ministrstvo za šolstvo na našo pobudo obnovilo staro vilo, potem, ko jo je zapustila. Ob obisku v njenem zadnjem domovanju v domu v Grosuplje mi je rekla, da je bila njena hiša odprta za vse. Ne nazadnje, znana je fotografija, na kateri se sklanja skozi okno in v odprti drži pozdravlja prišleka. Zato je prav, da je hiša odprt dom za mladostnice in mladostnike, v njej so letos bile že likovne delavnice pod vodstvom Melite Garvas za udeležence projekta z Roko v roki po moč,« je rekel v svojem nagovoru.

Ena od mojstrovin dijakinje VIZ

Sicer je bil ta dogodek zadnji v vrsti prireditev ob proslavljanju 70-letnice VIZ Višnja Gora. »Aprila smo proslavili obletnico v prisotnosti predsednika Boruta Pahorja, 26. septembra smo pripeljali 70 predstavnikov zavodov iz 10 evropskih držav v okviru združenja Euromet, 4. oktobra smo organizirali likovno kolonijo iz vseh slovenskih zavodov na temo poetičnost izraza Mihaele Zajc Jarc, 12. oktobra smo bili gostitelji dneva Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Glasba vedno uokvirja naša srečanja, začelo se je s koncertom Anje Bukovec, končalo se bo z nastopom Marka Vozlja konec letošnjega leta.«

Posebna gosta na prireditvi sta bila hčerka in vnuk Mihaele Zajc Jarc Metka ter Miha Krejan, udeležili so se je tudi ivanški župan Dušan Strnad, član uprave Livarja Jože Strmole, novi predsednik KS Višnja Gora Janko Zadel in številni domačini.

Večer je bil sicer mrzel, a ob glasbi in igri dijakov VIZ je bilo vsem prijetno toplo, če ne prej, pa takrat, ko so odprli vrata ti. Zajčeve vile in zbrane povabili na ogled prostorov, vročo čokolado in bazar. Takrat je bilo mogoče ugotoviti, kako ustvarjalni so dijaki, ki so svoj začasni dom našli v VIZ Višnja Gora.

Bazar

Zgovorna Anja, ki je ponujala lično okrašene gobice, mila, obeske in druge izdelke, je povedala, da je sicer iz Maribora, v Višnji Gori je eno leto in pol, obiskuje drugi letnik administrativne šole. "Te izdelke smo delali kar nekaj časa. Tukaj mi je všeč, popoldne se družimo s prijatelji in se udeležujemo različnih dejavnosti." Na vprašanje, kje se vidi v prihodnosti, odgovori: "Ko bom končala šolo, bi rada našla čim boljšo službo. Ne vem še, ali bi ostala na Dolenjskem."

VIZ Višnja Gora

Zavod z imenom Državno dekliško vzgajališče je bil ustanovljen leta 1948. Najprej je bila namenjen vzgoji, izobraževanju in usposabljanju vzgojno »zanemarjenih« deklet med 14. in 18. letom z območja celotne države. V osemdesetih in začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se je izoblikoval v sodoben vzgojno-izobraževalni zavod, ki je namenjen vzgoji in izobraževanju mladostnic in mladostnikov med 14. in 18. letom s težavami v odraščanju in razvoju.

V zvezi z njegovim delovanjem smo pred dobrim letom objavili intervju z ravnateljem Petrom Palom.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

