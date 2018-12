Priznanja za krvodajalce jubilante

13.12.2018 | 16:30

Foto: OZRK Novo mesto

Šentjernej - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je v torek v sodelovanju z občino Šentjernej podelilo priznanja tamkajšnjim krvodajalcem, ki so v zadnjem letu jubilejno-krat darovali kri. Povabili so 28 krvodajalcev, ki so prejeli priznanja za 10-, 20- in vse do 70-krat darovano kri. Ob slovesni podelitvi priznanj so se jim zahvalili župan Radko Luzar, sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek in predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Lidija Nograšek.

Med zbranimi so bile tudi prostovoljke KORK Šentjernej s predsednico Mileno Drnovšek na čelu, ki bodo 23. januarja prihodnje leto v šentjernejski osnovni šoli znova pomagale organizirati in pogostiti krvodajalce na krvodajalski akciji, so sporočili iz novomeške humanitarne organizacije.

M. Ž.