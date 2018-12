Strnad verjame v uspešno delo občinskega sveta

13.12.2018 | 20:00

Novoizvoljeni svetniki in svetnice občine Ivančna Gorica z županom

Občino bo tudi v naslednjih štirih letih vodil Dušan Strnad

Ivančna Gorica - Tudi v občini Ivančna Gorica so se včeraj na konstitutivni seji, ki jo je po statutu vodila najstarejša svetnica Milena Vrenčur, sestali novoizvoljeni člani občinskega sveta, v katerega so bili izvoljeni: Elizabeta Adamlje, Jože Anžlovar, Irena Brodnjak, Magdalena Butkovič, Martina Hrovat, Milan Jevnikar, Robert Kohek, Marija Koščak, Franc Koželj, Tjaša Kralj, Anja Lekan, Irma Lekan, Janez Mežan, France Omahen, Silvo Praznik, Andreja Robek Perpar, Tomaž Smole, Alojzij Šinkovec, Milena Vrenčur, Kristina Zadel in Cvetko Zupančič.

Po poročilu predsednice občinske volilne komisije Elizabete Žgajnar so po pričakovanjih brez zapletov potrdili mandate skupno 21 občinskim svetnikom in nov štiriletni mandat županu Dušanu Strnadu, ki na lokalnih volitvah ni imel protikandidata. Strnad je v svojem nagovoru najprej čestital članicam in članom sveta ob izvolitvi ter dodal, da je kombinacija novoizvoljenih svetnikov in svetnikov, ki so že v preteklih mandatih zasedali v občinskem svetu, dobra, so sporočili z občine Ivančna Gorica. »S tem se bodo združile izkušnje z novimi idejami, kar bo pripomoglo k še bolj uspešnemu delu občinskega sveta in posledično tudi občine Ivančna Gorica,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na ustanovni seji so imenovali tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, v katero so bili po tajnem glasovanju izvoljeni predsednik Janez Mežan, ostali člani komisije pa so Tomaž Smole, Irena Brodnjak, Martina Hrovat, France Omahen, Andreja Robek Perpar in Milena Vrenčur.

Seja se je začela z državno himno, ki jo je odpel kvartet solopevcev iz Glasbene šole Grosuplje – podružnica Ivančna Gorica, pod mentorstvom prof. Polone Kopač Trontelj. Simbolično so odprli še razstavo glinenih izdelkov božično – novoletne tematike izpod rok učencev Osnovne šole Stična, pod mentorstvomprof. Anke Švigelj Koželj, so še sporočili z občine Ivančna Gorica.

R. N., foto: občina Ivančna Gorica

