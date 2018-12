Upravno sodišče ugodilo Hribarjevi pritožbi - volitev v Beli Cerkvi ne bo

13.12.2018 | 19:05

Marjan Hribar se veseli razsodbe Upravnega sodišča RS. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Kandidat za župana občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar nam je potrdil sicer še neuradno vest, da je Upravno sodišče RS danes ugodilo njegovi pritožbi, ki jo je podal z namenom zadržanja odločitve Občinske volilne komisije občine Šmarješke Toplice glede ponovitve volitev za župana na volišču v Beli Cerkvi. Upravno sodišče je odpravilo sklep volilne komisije o ponovitvi volitev in ji zadevo vrnilo v ponovni postopek.

V Beli Cerkvi volitev torej to nedeljo ne bo. Občinska volilna komisija v Šmarjeških Toplicah bo morala ponovno odločiti o ponovitvi 2. kroga županskih volitev na volišču v Beli Cerkvi, je odločilo upravno sodišče.

Kot smo že poročali, sta oba kandidata za župana - poleg Hribarja še dosedanja županja mag. Bernardka Krnc - po izenačenem rezultatu na županskih volitvah 2. decembra, prejela po 1.016 glasov. Čeprav se je govorilo o žrebu, ki naj bi določil zmagovalca, je OVK po zasedanju in obravnavi ugovorov obeh županskih kandidatov, dodaten glas priznala kandidatu Hribarju, volitve na volišču v Beli Cerkvi pa naj bi v nedeljo ponovili.

"Tam je prišlo do takšnih nepravilnosti na volišču, ki so lahko bistveno vplivale na izid. To smo ugotovili v razpravi na podlagi ugovora mag. Hribarja. Opravili smo določene poizvedbe in ugotovili, da ne moremo ugotoviti, kaj se je res dogajalo, je pa to lahko bistveno vplivalo na rezultat. Gre za en glas, ampak ta je lahko odločilen," je takrat v obrazložitvi dejal predsednik OVK Fredi Bančov. Upravno sodišče bo zdaj sklep o razpisu volitev odpravilo.

Hribar zadovoljen

Marjan Hribar je z razsodbo - ta bo uradno znana menda jutri - seveda zadovoljen, »saj je sodišče pritrdilo našemu mnenju, da se je OVK nepravilno odločila o ponovnih volitvah v Beli Cerkvi. Pritožbo smo utemeljili, da je šlo za napačno interpretacijo zakonskih možnosti, ki so predvidene v takem primeru, ko je sporna oz. problematična le ena sama glasovnica. Sprejemam vsako odločitev v zvezi z njo, ne pa da je to razlog za ponovitev volitev na volišču. Potem bi v vsej Sloveniji lahko razveljavili volitve,« meni Hribar, ki se počuti kot legitimni zmagovalec volitev, a pravi, da so mu zmago ukradli.

Zato pove, da je storil vse, da zaščiti svoj interes, meni pa, da ima zdaj en glas prednosti pred Krnčevo. Gre za glas z volišča v Orešju, ki mu ga je na ugovor priznala OVK - volivka številke pred njegovim imenom ni obkrožila, ampak se je nad njim podpisala z imenom in priimkom.

Predsednik OVK mag. Fredi Bančov nam je v telefonskem pogovoru zatrdil, da OVK še ni dobila nobene pošte s sodišča in »dokler ne dobim uradnih informacij, zadeve tudi ne morem komentirati.«

L. Markelj