Na šoli brezžično omrežje za boljše učenje in poučevanje

14.12.2018 | 09:00

Na OŠ Šentjernej se veselijo nove pridobitve - brezžičnega omrežja (Foto: L. M.)

Šentjernej - Na Osnovni šoli Šentjernej je v zaključni fazi projekt izgradnje brezžičnega omrežja Eduroam, ki se uporablja v izobraževalne in raziskovalne namene ter vsem vključenim v teh organizacijah omogoča enostavno povezovanje v internet - tako v matični organizaciji kot tudi v izobraževalnih in raziskovalnih organizacijah, vključenih v to omrežje po celotni Evropi.

Kot pravi ravnateljica mag. Renata Zupanc Grom, se je šentjernejska šola vključila v projekt, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki šoli zagotovita 62,5 odstotkov odstotkov sredstev, preostanek pa mora sama. Celotna vrednost izgradnje brezžičnega omrežja in IKT opreme za Osnovno šolo Šentjernej znaša skoraj 91 tisoč evrov - delež, ki ga mora šola zagotoviti v treh letih je tako 40.603 evrov. Zato so na šoli hvaležni, da ji pri zbiranju potrebnega denarja pomagajo sponzorji, kot so Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Iskra PIO d.o.o. in drugi.

Kot poudarja ravnateljica, bo pridobljeno omrežje šoli omogočilo uporabo sodobnih metod učenja in poučevanja in izrabo didaktičnih možnosti, ki nam jih ponuja spletna tehnologija.

L. Markelj