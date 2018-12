Vse leto ustvarjajo Medeno zgodbo

14.12.2018 | 08:00

Stojnica šentjernejske šole na razstavi v avli KC PT. To je le del njihovih izdelkov.

Šentjernej - Osnovna šola Šentjernej nadaljuje večletne izkušnje z mednarodnimi projekti, s katerimi želijo nadgraditi standardno osnovnošolsko izobraževanje. Prvo leto so ustvarjali v projektu Voda teče nič ne reče, lani Kaj so roke naših babic znale (za kar so prejeli tri nagrade), letošnje šolsko leto pa so se vključili v mednarodni projekt Medena zgodba.

Sladice iz medu

V njem sodelujejo še s štirimi šolami iz štirih držav: iz OŠ Blage Zadre iz Vukovarja s Hrvaške, iz OŠ Olge Milošević iz Smederevske Palanke iz Srbije, iz OŠ Sv. Sava iz Foče iz Bosne in Hercegovine ter iz češke gimnazije Vodnany. Včeraj dopoldne so v Kulturnem centru Primoža Trubarja pripravili osrednjo konferenco z gosti, posebne pozornosti pa je bila upravičeno deležna razstava izdelkov, ki so jih ustvarili šolarji.

Izkazali so se kot zelo inovativni. Sodelujoče šole so se predstavile z razstavo o čebelah in čebelarstvu, o opremi in delu čebelarjev, s panji, panjskimi končnicami, izdelki iz voska, raznimi poslikavami na temo čebelarstva, pa tudi z raznimi sladkarijami iz medu. Pri mnogih izdelkih so se poslužili že odpadne embalaže, skratka neverjetno, kaj vse so naredili.

Ravnateljica mag. Renata Zupanc Grom in eden od koordinatorjev projekta Marjan Cerinšek.

Kot je povedala ravnateljica mag. Renata Zupanc Grom, so v okviru široke palete različnih delavnic, razstav, skupinskega dela in sodelovanja strokovnjakov učenci spoznavali čebele, njihovo življenje ter vlogo v gospodarstvu in kulturi v naši širši okolici. Pri njih je sodelovalo vseh 700 učencev od 1. do 9. razreda z učitelji. Pri tem je pomembno ozaveščanje o pomenu čebel, razvijanje odgovornega odnosa do narave in ekologije, bogatili pa so se tudi z izmenjavo, saj so se učenci med seboj tudi obiskali. Ravnateljica je poudarila pomen dobrih mentorjev, ki so učence spodbujali in motivirali, ter se niso bali novih izzivov, pa tudi sodelovanje z domačimi, šentjernejskimi čebelarji in Društvom kmetic Šentjernej.

Šentjernejski čebelarji s Tanjo Strniša in Boštjanom Nočem-

Pohvalnih besed o projektu so bili tudi gostje: državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijsko in gozdarstvo RS mag. Tanja Strniša, predstojnica Zavora RS za šolsko Območna enota Novo mesto mag. Andreja Čuk, ter predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Mag. Andreja Čuk

Slednji je dejal, da je vesel in ponosen, da šole s takimi projekti že mlade ozaveščajo o pomenu čebelarstva, »kajti, če bomo imeli čebele in čisto okolje, ne bomo lačni.« Ravnateljici šentjernejske osnovne šole Zupanc Gromovi je izročil zahvalo čebelarske zveze za zasluge pri razvoju čebelarstva.

Ponosen na dobro delo šole, ki s takimi projekti usmerja mlade k razmišljanju o pomembnih življenjskih temah, kot so kultura, kulturna dediščina, trajnostni razvoj, ekologija, itd., je tudi župan Radko Luzar - njegovo pismo so prebrali.

Kulturni program konference Medena zgodba so na prireditvi oblikovali šentjernejski osnovnošolci in navdušili občinstvo.

Besedilo in foto: L. Markelj, Video: Miran Klevišar

Medena zgodba

