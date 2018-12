Novorojenček z vojaškim helikopterjem v UKC; spet gorele saje

14.12.2018 | 07:00

Simbolična slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 13. uri je posadka s helikopterjem Slovenske vojske z medicinsko ekipo iz Splošne bolnišnice Novo mesto prepeljala novorojenčka v inkubatorju v UKC Ljubljana.

Ob 22.59 so v Janeževih gorcah na Bizeljskem zagorele saje v dimniški tuljavi starejše hiše. Gasilci PGD Bizeljsko in Stara vas so zavarovali kraj, pogasili požar, izpraznili peč in pregledali okolico dimnika. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Bizeljsko.

Ob 8.11 so zagorele saje v dimniški tuljavi v Velikih Pečah v občini Ivančna Gorica. Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Stični, ki so očistili dimnik, ter prepovedali uporabo do prihoda dimnikarske službe.

Ob 21.15 je v Brezju v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili. Na kraju dogodka so bili tudi policisti PU Novo mesto.

Ob 9.40 so bili v Vrhovem v občini Radeče v potoku Krepovka opaženi oljni madeži. Celjski poklicni gasilci so mastne madeže odstranili in v potok namestili pivnike.

Ob 13.44 so na Mirnopeški cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s pomočjo avtodvigala odstranili vejo, ki je visela na električnih vodnikih nad cestiščem.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGRAD;

- od 8.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP JEVŠEVEC;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU;

- od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. POLJANE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KRAŠNJI VRH;

- od 12.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Podgorje Okrog med 9.00 in 13.00 uro.

M. K.