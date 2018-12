Gregorju Macedoniju še v drugo nadeli župansko verigo

14.12.2018 | 10:40

Ana Bilbija je Gregorju Macedoniju nadela župansko verigo.

Med novimi občinskimi svetniki sta tudi Rok Mežnar (v ozadju) in Alenka Muhič (levo), ki sta se poleg Jožeta Kobeta potegovala za župana MO Novo mesto, a je volivce že v prvem krogu prepričal Macedoni.

Novo mesto - Na včerajšnji prvi seji občinskega sveta MO Novo mesto po novembrskih lokalnih volitvah se je konstituiral novi občinski svet. Sejo je vodila najstarejša občinska svetnica Ana Bilbija, ki je po potrditvi poročil Občinske volilne komisije in mandatne komisije glede izvolitve svetnikov, župana in predstavnika romske skupnosti župansko verigo nadela Gregorju Macedoniju. S tem se je danes začel njegov drugi županski mandat, v svetniških klopeh pa je dobra polovica novih obrazov.

Predstavnik romske skupnosti ostaja Duško Smajek. Županova lista ima največ, deset svetnikov, in sicer so bili izvoljeni Janez Povh, Boštjan Grobler, Jasna Kos Plantan, Sara Drašković, Mojca Andolšek, Primož Kobe, Vesna Vesel, Mario Krapež in Klara Golić. Ker je Macedoni župan, bo svoj mandat občinskega svetnika prepustil drugemu, naslednji oz. enajsti na omenjeni listi je Goran Makar. SDS je obdržala iste štiri predstavnike, na njeni listi so bili namreč izvoljeni Bojan Kekec, Marjanca Trščinar Antić, Peter Kostrevc in Eva Filej Rudman. Po tri občinske svetnike imajo še Zveza za Dolenjsko (ZZD), Alenko Muhič, Štefana Davida in Miro Retelj, ter Gospodarsko aktivna stranka – GAS, Alojza Kobeta, Vesno Barborič in Janeza Murna. DeSUS in Solidarnost sta v občinskem svetu obdržali po dva mandata. Stranko upokojencev bosta zastopala Adolf Zupan in Ana Bilbija. Solidarnost pa Uroš Lubej in Maja Žunič Fabjančič. Franci Bačar je ostal edini predstavnik SLS, po en mandat pa so osvojile še stranke NSi (njen občinski svetnik ostaja Marko Dvornik), SD (Srečko Vovko), SNS (še naprej Matjaž Engel) in Dobra država (Rok Mežnar).

Glede načrtov v prihajajočem letu, je Macedoni sinoči povedal, da bo ključen izbor pravilnih prioritet, saj je želja vedno več kot možnosti. V naslednjih tednih bodo dorekli število in imena starih ali novih podžupanov, do konstitutivne seje je soglasje podal le dosedanji podžupan z njegove liste Boštjan Grobler. »Zagotovo bomo nadaljevali z dvema neprofesionalnima podžupanoma. Če pa bomo našli v strukturi svetnikov za razvojno področje koga, ki bi to funkcijo profesionalno opravljal, pa je tudi to opcija, o kateri se dogovarjamo,« je povedal župan.

Na včerajšnji seji so sicer izvolili še člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Tudi v naslednjih štirih letih ji bo predsedoval Boštjan Grobler (Lista Gregorja Macedonija), njeni člani pa bodo še Štefan David (ZZD), Sara Drašković in Janez Povh (Lista Gregorja Macedonija), Marko Dvornik (NSi), Bojan Kekec (SDS), Alojz Kobe (GAS), Uroš Lubej (Solidarnost) in Adolf Zupan (DeSUS).

Pred sejo je župan podelil tri nove občinske štipendije, o čemer bomo še poročali.

Tekst in foto: M. Martinović

