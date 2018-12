Na 19. Knapčev pohod z miško Sladkosnedko

14.12.2018 | 10:10

Krmelj - Decembrski čas je zares pravljičen, če si takšnega znamo narediti. Otroci, starši in zaposleni vrtca in Osnovne šole Krmelj smo si pričarali pravljični ponedeljek, 3. decembra.

Otroke je pozdravila miška Sladkosnedka, ki je že dobra znanka otrok, saj jih spremlja dlje časa. Poskrbela je za otroška srca polna pričakovanj, ko so se v njeni družbi z lučkami podali na pot, iskat zlate kamenčke, s katerimi so na stojnicah lahko kupili nekaj slastnega. Da je bila pot prijetnejša in svetlejša, je poskrbela ravnateljica Gusta Mirt, ki je slavnostno prižgala praznične luči na vrtcu in šoli. Otroke je na poti pričakal tudi škrat Knapec in jim pomahal v pozdrav. Za popoln večer so poskrbele članice pevskega zbora Lira in učenci OŠ Krmelj, ki so številne obiskovalce pričakali na dobrodelnem bazarju s pesmijo in glasbo. Za osvetlitev bazarja je poskrbel Denis Šuštaršič, za varnost pa naši skrbni gasilci. Trud otrok in vseh zaposlenih v vrtcu in v šoli, ki so ga vložili v pripravo razstavljenih izdelkov in v izvedbo kulturnega dogodka, je bil nagrajen, za kar se obiskovalcem iskreno zahvaljujemo.

Z željo, da bo preostanek decembrskih dni in vsak dan novega leta ravno tako pravljičen, smo se po praznično osvetljenih krmeljskih ulicah odpravili domov.

Sanja Štefanič, vrtec pri OŠ Krmelj

