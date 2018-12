Brežiški Komunali nagrada HORUS 2018

14.12.2018 | 11:50

Za svoje družbeno odgovorno ravnanje so v Komunali Brežice prejeli laskavo nagrado za strateško celovitost pravne osebe HORUS 2018, ki jo je prevzela direktorica mag. Jadranka Novoselc (Foto Mediaspeed)

Maribor, Brežice - Javno podjetje Komunala Brežice je včeraj v Mariboru prejelo nagrado v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2018 v kategoriji majhna profitna podjetja. Nagrade in priznanja podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta, letos so jih podelili že desetič.

S tem projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, častni pokrovitelj nagrade je predsednik vlade Marjan Šarec, sta sporočila organizatorja.

V kategoriji Horus za strateško celovitost pravne osebe je med majhnimi neprofitnimi podjetji nagrado prejelo podjetje Zaposlitveni center Avantus, v kategoriji majhna profitna podjetja pa kot že rečeno brežiška Komunala.

Nagrado za projekt je v kategoriji majhna neprofitna organizacija prejelo podjetje Zaposlitveni center Avantus, v kategoriji velika neprofitna organizacija Planinska zveza Slovenije (Odbor "Planinstvo za invalide/OPP"), v kategoriji majhna profitna organizacija pa podjetje SAP.

Splošna posebna priznanja sta prejela Marjan Videnšek iz društva Preporod in mag. Danilo Burnač iz javnega podjetja Mariborski vodovod. V kategoriji posebna priznanja – novinar je nagrado Horus 2018 prejela Edita Cetinski Malnar, Oddaja Prava ideja na RTV Slovenija.

Podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. o svetu nagrada letos ni bila podeljena, za finalista pa je priznanje prejel Mark Pahulje iz Kanade.

V priponki so obrazložitve zmagovacev.

M. Ž.