Majhna šola – veliko srce: OŠ Maksa Pleteršnika

14.12.2018 | 10:35

Pišece - David Omerzel, David Denžič in Janž Rener so se septembra odlično izkazali na predizboru Malih sivih celic, zato smo komaj čakali dan, ko bomo odšli na snemanje oddaje na RTV Slovenija. In smo le dočakali 12. december.

Učenci od 5. do 9. razreda smo s transparenti, maskoto in dobro voljo krenili na pot proti Ljubljani. V avli RTV-ja smo takoj naleteli na nekaj znanih obrazov, na ulici zunaj pa srečali Nika Škrleca, voditelja oddaje, ki nas je prijazno pozdravil. Navijači smo ostali v garderobi, tekmovalni trio pa je šel takoj v masko. To je bilo pravo doživetje za fante, saj si verjetno doma nikoli ne dajo na obraz pudra ali česa podobnega. Sledil je obisk studia, priprave na snemanje, pogovor z voditeljem… Kasneje so se nam pridružili še navijači in snemanje se je začelo. Našim trem fantom je v rumenih majicah nasproti stala ekipa OŠ Medvode (Jakob, Alja, Jakob). Da je bila trema malo manjša, je poskrbela naša maskota - Maksi na modrem stolu. Po začetni tremi je steklo in borba je bila zanimiva in napeta vse do zadnjega vprašanja, ko so naši fantje zapisali bolj točen odgovor od nasprotne ekipe. In zmaga je bila naša. Še večje pa veselje, kajti smo res majhna šola, a imamo veliko srce, kot je pisalo na našem transparentu.

Čestitali smo nasprotni ekipi, jim dali darilca, se zahvalili Niku in številčni ekipi oddaje ter vsi lačni odšli v McDonald's. Ne le ravnateljica, Nuška Ogorevc, ki je bila ves čas snemanja na trnih in je močno stiskala pesti, tudi vsi mi ostali smo bili zelo ponosni na naše tri fante. Čaka nas novo snemanje v naslednjem krogu, do takrat pa nove priprave in trdo delo. Bravo, fantje, le pogumno naprej!

Alenka Cizel, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Galerija