Prva razstava nadgrajenih rokodelskih izdelkov

14.12.2018 | 14:35

Predstavili so se nagrajeni rokodelci iz iz občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk. (Foto: A. Stražišar Lamovšek)

Trebnje - Domači in umetnostni obrti vse več pozornosti zadnje čase namenja tudi laična javnost, Lokalna akcijska skupina (LAS) STIK pa se je pridružila vseslovenskemu projektu Zgodbe rok in krajev, v okviru katerega so v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje v sredo na ogled postavili prvo razstavo nadgrajenih izdelkov rokodelcev iz občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk.

Klekljane izdelke so razstavile Stanka Vrenko, Angelca Vidmar, Martina Povše, Marija Prosenik in Stanka Dolenšek, izdelke iz keramike Marjeta Baša in Irena Blaznik, šopek rož iz krep papirja Francka Murn in kovinski nakit Tina Železnik.

Številne dejavnosti, znanja in predmeti, ki so še pred nekaj leti živele le kot zgodovinski spomin, ohranjen v raznih virih, danes postajajo del vsakdanjega življenja, so sporočili iz LAS STIK in trebanjskega CIK-a. Omenjeni projekt, ki ga sofinacirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, združuje 10 LAS-ov iz vse Slovenije in povezuje več kot 350 rokodelcev, od tega 20 iz območja občin LAS STIK.

»Rokodelstvo je pomemben steber naše kulturne dediščine in identitete našega okolja, zato je ohranitev rokodelstva in prenos rokodelskih znanj nujnost in naša dolžnost. Projekt omogoča rokodelcem pridobivanje potrebnih strokovnih znanj in izmenjavo izkušenj, sodelovanje z oblikovalci in drugimi pomembnimi akterji, ki jim lahko kakorkoli pomagajo, da bodo njihovi izdelki še bolj kvalitetni, in omogočijo uspešnejši nastop na trg, do uporabnikov in javnosti. CIK se je projektu pridružil, ker smo prepričani, da imamo v našem okolju številna znanja in kakovostne izdelke, ki si morajo najti pot do javnosti in uporabnikov,« je povedala njegova direktorica Patricija Pavlič.

V občinah Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Ivančna Gorica so v sklopu projekta izpeljali delavnice, na katerih so rokodelce seznanili s potrebnimi strokovnimi znanji in izkušnjami na različnih področjih, da bi jim pomagali pri uspešnejšem nastopu na trgu in s tem izboljšali njihov gospodarski položaj. Vzpostavili so tudi bazo z vsemi podatki rokodelcev na tem območju, ki je osnova za nadaljnje povezovanje, srečanja, delo, sodelovanje ter vključevanje v mreže rokodelcev, so navedli v sporočilu za javnost.

Prihodnjo sredo, 19. decembra med 10. in 19. uro, pa bodo na razstavi med drugim predstavili pet popolnoma novih izdelkov, ki so nastajali na delavnicah pod mentorstvom etnologije Alenke Stražišar Lamovšek. »Ključno za oblikovanje izdelkov je bilo, da je spominek celota, da je zapakiran v embalažo, ima zgodbo, izhaja iz dediščine in je predvsem uporabna stvar. Spominki so že zdavnaj presegli mejo, da jih postavimo na poličko in jih potem gledamo in se spominjamo, pač pa so uporabni v vsakdanjem načinu življenja ljudi,« je orisala.

Obiskovalci si bodo tako lahko ogledali štiri nove izdelke – iz vsake občine z območja LAS STIK po enega – in skupni rokodelski izdelek – igro spomin, so še zapisali.

Povzela: M. Ž., Foto: Alenka Stražišar Lamovšek in JSKD OI Trebnje

Galerija