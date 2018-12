Poziv očividcem prometne nesreče v krožišču pri železniški postaji Kandija

14.12.2018 | 12:35

Foto: PMP Obrežje

Novo mesto - Včeraj nekaj po 13. uri se je zgodila prometna nesreča v krožišču pri železniški postaji Kandija v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi voznica osebnega avtomobila trčila v pešca, ki je prečkal cesto na prehodu za pešce. Lažje poškodovanega pešca so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti PP Novo mesto zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesreče prosijo morebitne očividce in voznika, ki je po nesreči govoril s poškodovanim pešcem, da pokličejo na Policijsko postajo Novo mesto na številko 07 33 27 400 ali na številko 113.

Premražen Irančan skrit na podvozju

Na mejni prehod Obrežje je okoli 10. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila makedonskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno konotrolo ter pregled tovornega in priklopnega vozila. Na podvozju priklopnega vozila so našli skritega premraženega državljana Irana, ki se je na ta način skušal izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem policijskem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.